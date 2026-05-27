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खुले में और सार्वजनिक जगहों पर कुरबानी ना दें; बकरीद को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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इन दिशा निर्देशों में वक्फ बोर्ड ने प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी किसी भी सूरत में न करने और सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कुरबानी का कोई वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं करने के लिए कहा है।

खुले में और सार्वजनिक जगहों पर कुरबानी ना दें; बकरीद को लेकर MP वक्फ बोर्ड ने जारी किए दिशा निर्देश

देश के अन्य हिस्सों के साथ ही मध्य प्रदेश में भी गुरुवार को ईद-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान शांति, सामाजिक सौहार्द, कानून-व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन और मप्र वक्फ बोर्ड ने राज्यभर में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसकी जानकारी बुधवार को मीडिया को दी गई। प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि खुले स्थानों पर कुर्बानी देने, निर्धारित सीमा से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने तथा नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाई गई है, साथ ही ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है।

मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड अपने अधीनस्थ समस्त वक्फ मुतवल्लियों तथा प्रबंध समितियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसमें उसने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला दण्डाधिकारियों की तरफ से इस ईद (कुरबानी) के त्योहार को लेकर जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बोर्ड ने अधीनस्थ आने वाले लोगों ने इन दिशा निर्देशों के बारे में आम लोगों को जानकारी पहुंचाने, ताकि इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा है।

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'चारों तरफ से ढंके हुए स्थान पर दें कुरबानी'

इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कुरबानी की जगह को चारों तरफ से दीवार या टीनशेड से बंद होनी चाहिए, तथा ऐसी जगहों पर आवश्यक दवाईयों का छिड़काव भी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने अपने निर्देश में खासकर यह भी कहा है कि इस अवसर पर कुरबानी देने वाले अन्य बातों के साथ ही विशेषकर साफ सफाई का ध्यान रखा जाना अपनी धार्मिक एवं नैतिक जिम्मेदारी समझें।

'तय किए गए स्थानों पर ही दें पशुओं की कुरबानी'

वक्फ बोर्ड ने कहा कि कुरबानी के लिए चयनित स्थानों पर ही कुरबानी करें, और कुरबानी के बाद जानवर के अंशों को भली भांति ढंक कर अपने स्थान तक ले जावें। कुरबानी के जानवर की अनुपयोगी चीजों को सुरक्षित एवं नगर निगम या नगर पालिका द्वारा रखे कन्टेनर अथवा चयनित जगहों पर ही डालें।

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'किसी भी सूरत में प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी ना दें'

इन दिशा निर्देशों में वक्फ बोर्ड ने प्रतिबंधित जानवरों की कुरबानी किसी भी सूरत में न करने और सरकारी आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही कुरबानी का कोई वीडियो या ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी नहीं करने के लिए कहा है।

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सड़क पर नमाज पढ़ने से बचने के लिए भी कहा

इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने ईद की नमाज केवल ईदगाह के अन्दर एवं मस्जिद परिसर में ही पढ़ने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर नमाज अदा करने से बचने के लिए कहा है। बोर्ड ने कहा कि केवल जरूरत महसूस होने पर स्थानीय प्रशासन को भरोसे में लेकर ही सड़क पर ईद की नमाज अदा करें।

बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंतर्गत प्रदेश भर में लगभग 15 हजार वक्फ सम्पत्तियां पंजीकृत हैं। जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, दरगाहें मजारात, ईदगाहें, कर्बला एवं मदरसा स्कूल आदि शामिल हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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