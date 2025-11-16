Hindustan Hindi News
एमपी के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को सर तन से जुदा करने की धमकी, RSS मार्च का किया था स्वागत

एमपी के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को सर तन से जुदा करने की धमकी, RSS मार्च का किया था स्वागत

संक्षेप: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और डायरेक्टर को सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। वजह दोनों की ओर से आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत करना बताया जा रहा है। अज्ञात लोगों ने सोशल मीडिया पर यह धमकी दी है।

Sun, 16 Nov 2025 12:31 AMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
उज्जैन में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉ. सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को सोशल मीडिया के जरिये सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। यह धमकी RSS पथ संचलन स्वागत के लिए लगाए गए मंच को लेकर दी गई है। फैजान की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगी हैं। आरोपियो ने सोशल मीडिया पर लिखा इंशा अल्लाह कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी तब सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी।

बता दें कि उज्जैन में पिछले महीने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पथ संचलन के दौरान सामाजिक सद्भाव को कायम रखने के लिए वफ्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और डायरेक्टर फैजान खान ने मंच लगाकर पथ संचलन का स्वागत किया था। शिकायतकर्ता पक्ष का कहना था कि स्वागत का वीडियो जब उनकी ओर से इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया तो इसी बात से नाराज होकर 2 अलग-अलग लोगों ने सोशल मीडिया पर उनका सिर कलम करने की धमकी दी थी।

