MP: उफनती नदी से आजमाइश पड़ी भारी, उखड़ा पैर और पल भर में बहा ले गया सैलाब- VIDEO

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के झिरन्या क्षेत्र में उफनती नदी के सामने एक युवक की दिलेरी उसकी जान पर भारी पड़ गई। उफनती नदी में पुलिया को पार करने के दौरान एक युवक बह गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

एमपी के खरगोन जिले के झिरन्या क्षेत्र में उफनती नदी के सामने एक युवक की आजमाइश पर उसकी जान पर भारी पड़ गई। नदी के उफनते पानी में एक पुलिया को पार करने के दौरान एक युवक बह गया। घटना रतनपुर मार्ग की बताई जाती है। बताया जाता है कि एक दिन पहले देर शाम को रुपारेल नदी में बाढ़ आई थी। उस समय जब कुछ देर बाद पुलिया पर पानी कुछ कम हुआ तो एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर उस पर से निकलने की कोशिश करने लगा।

इस दौरान नदी के दोनों ओर खड़े बड़ी संख्या में लोगो ने चिल्लाकर उसे रोकने की काफी कोशिश की लेकिन युवक नहीं माना। कुछ देर के संघर्ष के साथ वह बीच पुलिया तक तो पहुंच गया लेकिन इसके बाद उसके कदम पानी के बढ़ते बहाव के बीच डगमगाने लगे और वह डांवाडोल होने लगा। देखते ही देखते आखिरकार वह युवक तेज बहते पानी के बहाव में बह गया। इस घटना का नदी के किनारे मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो रहा है।

बहने के बाद कुछ दूर पानी बहकर बीच नदी युवक ने संभलने की कोशिश की लेकिन सैलाब उसको बहा ले गया। नदी में बहने वाला युवक झिरन्या निवासी कालू (27) बताया है। रूपारेल नदी में युवक के बहने से क्षेत्र में हडकंप मच गया। बाढ़ के चलते पुलिया के दोनों ओर लोगों की भीड़ थी। लोग पानी कम होने के इंतजार में रुके थे। सूचना मिलते ही मौके पर चैनपुर थाना पुलिस पहुंची। इसके बाद युवक की तालाश के लिए अभियान शुरू किया गया।

गांव के लोगों और स्थानीय गोताखोरों की मदद से पुलिस युवक को ढूंढने का प्रयास करती रही लेकिन शनिवार को अंधेरा हो जाने से तलाश का काम नहीं हो पाया। इसके बाद रविवार को सुबह से ही युवक की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि बीते दो दिन से झिरन्या क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है। इससे नदी नाले उफान पर हैं। प्रशासन की अपील का भी लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर इस तरह से पुलिया और रपटे पार कर रहे हैं।