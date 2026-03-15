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सिलेंडर ना मिला तो जीभ निकाल अजीब हरकत करने लगी महिला, लोग बोले 'माता' आईं- VIDEO

Mar 15, 2026 05:33 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, मुरैना
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एमपी के मुरैना में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। कई दिन तक चक्कर काटने के बाद जब उसे सिलेंडर नहीं मिला तो वह एजेंसी पर ही जीभ निकाल कर चिल्लाने और अजीब हरकते करने लगी।

सिलेंडर ना मिला तो जीभ निकाल अजीब हरकत करने लगी महिला, लोग बोले 'माता' आईं- VIDEO

मुरैना के जौरा में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला कई दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर काट रही थी लेकिन जब उसे सिलेंडर नहीं मिला तो वह जोर-जोर से जीभ निकाल कर चिल्लाने लगी और अजीब हरकते करने लगी। इस स्थिति को देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसे 'माता आना' बता दिया। लाइव हिन्दुस्तान ऐसे अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है। हम क्षेत्र में गैस किल्लत और आम आदमी की परेशानी की एक घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं।

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लोग बोले- माता आ गईं हैं

मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। इसमें गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला गैस एजेंसी पर जीभ निकाल कर जोर-जोर से चीखने चिल्लाने लगी। महिला जीभ निकाल कर ऐसी हरकतें करने लगी जैसे उस पर माता आ गई हों। वह जीभ निकाल कर जोर-जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। वहां मौजूद कुछ लोग कहने लगे कि इस पर माता आ गई हैं।

जीभ निकाल कर चीखने चिल्लाने लगी महिला

वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जीभ निकाल कर जोर-जोर से चीख चिल्ला रही है और कर्मचारियों से बार-बार सिलेंडर देने की मांग कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। महिला का यह रवैया देखकर वहां मौजूद अन्य लोग भी हैरान रह गए। महिला ने गैस एजेंसी के गेट को पकड़ लिया और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी।

वायरल हुआ वीडियो

स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर परेशानियां आ रही हैं। उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन या गैस एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

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फिर भी नहीं मिला गैस सिलेंडर

देर तक चले इस हंगामे के बाद भी एजेंसी की तरफ से उसको सिलेंडर नहीं दिया गया। महिला को बिना गैस लिए ही वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में एसडीएम जौरा शुभम शर्मा ने बताया कि सभी जगह बुकिंग सर्वर में परेशानी आई थी, जिसके कारण लोगों को गैस मिलने में देरी हुई। वहीं एसडीएम शर्मा ने कहा अब सर्वर भी ठीक है। सिलेंडर का स्टॉक पर्याप्त है। सभी के नंबर लग रहे हैं। लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं। महिला के साथ क्या परेशानी हुई उसे देखा जाएगा।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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