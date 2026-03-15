सिलेंडर ना मिला तो जीभ निकाल अजीब हरकत करने लगी महिला, लोग बोले 'माता' आईं- VIDEO
एमपी के मुरैना में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है। कई दिन तक चक्कर काटने के बाद जब उसे सिलेंडर नहीं मिला तो वह एजेंसी पर ही जीभ निकाल कर चिल्लाने और अजीब हरकते करने लगी।
मुरैना के जौरा में गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला कई दिनों से गैस एजेंसी के चक्कर काट रही थी लेकिन जब उसे सिलेंडर नहीं मिला तो वह जोर-जोर से जीभ निकाल कर चिल्लाने लगी और अजीब हरकते करने लगी। इस स्थिति को देखकर वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसे 'माता आना' बता दिया। लाइव हिन्दुस्तान ऐसे अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है। हम क्षेत्र में गैस किल्लत और आम आदमी की परेशानी की एक घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं।
लोग बोले- माता आ गईं हैं
मुरैना जिले के जौरा क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। इसमें गैस सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान एक महिला गैस एजेंसी पर जीभ निकाल कर जोर-जोर से चीखने चिल्लाने लगी। महिला जीभ निकाल कर ऐसी हरकतें करने लगी जैसे उस पर माता आ गई हों। वह जीभ निकाल कर जोर-जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगी। वहां मौजूद कुछ लोग कहने लगे कि इस पर माता आ गई हैं।
जीभ निकाल कर चीखने चिल्लाने लगी महिला
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला जीभ निकाल कर जोर-जोर से चीख चिल्ला रही है और कर्मचारियों से बार-बार सिलेंडर देने की मांग कर रही है। वहीं मौके पर मौजूद लोग उसे समझाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। महिला का यह रवैया देखकर वहां मौजूद अन्य लोग भी हैरान रह गए। महिला ने गैस एजेंसी के गेट को पकड़ लिया और उसे तोड़ने का प्रयास करने लगी।
वायरल हुआ वीडियो
स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर परेशानियां आ रही हैं। उपभोक्ताओं को एजेंसियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर प्रशासन या गैस एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
फिर भी नहीं मिला गैस सिलेंडर
देर तक चले इस हंगामे के बाद भी एजेंसी की तरफ से उसको सिलेंडर नहीं दिया गया। महिला को बिना गैस लिए ही वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। इस पूरे मामले में एसडीएम जौरा शुभम शर्मा ने बताया कि सभी जगह बुकिंग सर्वर में परेशानी आई थी, जिसके कारण लोगों को गैस मिलने में देरी हुई। वहीं एसडीएम शर्मा ने कहा अब सर्वर भी ठीक है। सिलेंडर का स्टॉक पर्याप्त है। सभी के नंबर लग रहे हैं। लोगों को सिलेंडर मिल रहे हैं। महिला के साथ क्या परेशानी हुई उसे देखा जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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