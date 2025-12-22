उज्जैन: ट्रेन चढ़ रहे शख्स को हार्टअटैक, TC ने दी CPR, ट्रॉली में लाद दौड़े करीबी- VIDEO

संक्षेप: उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर के लौट रहा छत्तीसगढ़ का एक शख्स रेलवे स्टेशन पर ट्रेन चढ़ते वक्त गिर पड़ा। टीसी ने सीपीआर देकर शख्स की जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान करीबियों ने सामान ढोने वाली लोहे की ट्रॉली पर पीड़ित को लिटाया और इधर-उधर दौड़ते नजर आए।

उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शन कर लौट रहे 42 साल के एक शख्स को हार्ट अटैक आ गया। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 21 दिसंबर की शाम को ट्रेन पकड़ते समय शख्स अचानक गिर पड़ा। टीसी ने सीपीआर देकर शख्स की जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान स्टेशन पर स्ट्रेचर नहीं मिलने के कारण करीबियों ने सामान ढोने वाली लोहे की ट्रॉली पर शख्स को लिटाया और इधर-उधर दौड़ते नजर आए। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के रहने वाले 42 वर्षीय संजू रजवाड़े अपने चार दोस्तों के साथ उज्जैन आए थे। 21 दिसंबर को उन्होंने भगवान महाकाल का दर्शन किया। शाम को करीब साढ़े पांच बजे जब वह उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी नर्मदा एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में चढ़ने के लिए दौड़ रहे थे तभी अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उनको गिरता देख टिकट निरीक्षक कृपाशंकर पटेल तुरंत मदद के लिए पहुंचे।

उन्होंने संजू रजवाड़े को सीपीआर देना शुरू किया। सीपीआर की मदद से संजू की पल्स रेट कुछ सामान्य होने लगी लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत थी। स्टेशन पर उस वक्त स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाया। ऐसे में संजू के साथियों ने बिना समय गंवाए उन्हें सामान ढोने वाली लोहे की एक ट्रॉली पर लादा और स्टेशन पर ट्रॉली दौड़ने लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक संजू को ठेली पर लादकर दौड़ते नजर आ रहे हैं।

किसी तरह संजू के साथी उन्हें स्टेशन से बाहर तक ले गए। वहां से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर डॉक्टर समय पर नहीं पहुंच सका। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम हो गया। डेड बॉडी को परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की विस्तृत जांच कर रही है। स्टेशन पर इमरजेंसी मेडिकल सुविधाओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।