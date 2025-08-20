MP: रीवा में परीक्षा के दौरान कॉलेज में नकल का आरोप, वायरल हुआ VIDEO
रीवा जिले के चाकघाट में एक प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्र-छात्राएं किताब खोलकर कॉपी लिखते नजर आ रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
रीवा जिले के चाकघाट में एक प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा के दौरान खुलेआम नकल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। इसमें छात्र छात्राएं धड़ल्ले से किताब खोलकर कॉपी में लिखते नजर आ रहे हैं। इन्हें किसी बात का ना डर था और ना ही चिंता। इन्हें देखकर ऐसा लग रह था मानो परीक्षा नहीं कोई खेल चल रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद अब वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच की बात कही है। यह घटना यूपी की सीमा से लगे चाकघाट में एक प्राइवेट कॉलेज की है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज में प्रबंधन ने छात्रों से रुपए लेकर इस तरह से परीक्षा संचालित कराई मानो यह कोई मजाक हो। ऐसा लग रहा है कि नकल करने के लिए कोई चिट नहीं वरन पूरी किताब इनके हाथ में पकड़ा दी गई।
जो छात्र नकल करने में कमजोर थे, उनके लिए अलग से विद्यार्थी लगा दिए गए। बकायदा छात्र-छात्राएं टेबल पर बैठकर किताब से कॉपी में लिखते नजर आए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
संचालित परीक्षा की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐक्शन का भरोसा दिलाया है। रीवा जिले का चाकघाट नकल के लिए काफी बदनाम है यहां पर कई प्राइवेट कालेज हैं। चाकघाट में खुलेआम नकल कराए जाने के आरोप हैं। इसके पहले भी नकल के कई वीडियो सामने आ चुके हैं। ताजा घटना भी शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है।