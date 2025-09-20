mp viral particular community man obscene acts with cow police procession in agar malwa MP: गाय के साथ समुदाय विशेष के शख्स ने किया गंदा काम, जूतों की माला पहना निकाला जुलूस, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
मध्य प्रदेश के आगर मालवा में समुदाय विशेष के एक शख्स के गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने इस घटना पर विरोध जताया और नारेबाजी की। पुलिस ने शनिवार को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आगर मालवाSat, 20 Sep 2025 04:54 PM
मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में समुदाय विशेष के एक अधेड़ शख्स ने गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी एक हिंदूवादी संगठन को लगी तो लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जूतों की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोग नारेबाजी करते नजर आए।

