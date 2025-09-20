MP: गाय के साथ समुदाय विशेष के शख्स ने किया गंदा काम, जूतों की माला पहना निकाला जुलूस

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में समुदाय विशेष के एक अधेड़ शख्स ने गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी एक हिंदूवादी संगठन को लगी तो लोगों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जूतों की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला गया। इस दौरान लोग नारेबाजी करते नजर आए।