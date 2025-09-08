36 घंटे बाद भी नहीं मिले दोनों पुलिसकर्मियों के शव, MP की क्षिप्रा नदी में जारी है सर्च अभियान

उज्जैन में शनिवार को शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों की तलाश अब भी जारी है। सोमवार को एक बार फिर एनडीआरएफ के 30, होमगार्ड के 20 से ज्यादा और शिप्रा तैराक दल के करीब 22 लोगों की टीम उनकी तलाश में जुटी है।

मध्य प्रदेश के उज्जैन में शनिवार देर रात हुए हादसे के 36 घंटे के बाद भी एएसआई ओर महिला कांस्टेबल के शव नही मिल पाए हैं। हालांकि प्रसासन सहित एनडीआरएफ,होमगार्ड और गोताखोरों के करीब 72 लोग तलाश में लगे हुए हैं। सोमवार हादसे का एक सीसीटीवी भी सामने आया है। जिसमे पुलिस की सफेद कलर की कार पुल से गिरते दिखाई दे रही है। इसके पहले रविवार को उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव रेस्क्यू टीम ने घटनास्थल से ढाई किलोमीटर दूर विक्रांत भैरव के पास से निकाला था। बताया जा रहा है कि उज्जैन के बड़े पूल पर लाइट ओर बेरिकेडिंग ना होने से कार अनियंत्रित होकर गिरी होगी और सम्भवतः थाना प्रभारी कार का दरवाजा खोलकर कूद गए थे।

उज्जैन में शनिवार को शिप्रा नदी में कार गिरने से लापता हुए 2 पुलिसकर्मियों की तलाश अब भी जारी है। सोमवार को एक बार फिर एनडीआरएफ के 30, होमगार्ड के 20 से ज्यादा और शिप्रा तैराक दल के करीब 22 लोगों की टीम उनकी तलाश में जुटी है। रविवार को दिनभर चले रेस्क्यू टीम एसआई मदनलाल निमामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल को ढूंढ नहीं सकी। इस दौरान करीब 3 किलोमीटर दूर भृतहरि गुफा के सामने घाट के पास कार नंबर MP13 CC 7292 का बंपर घटना स्थल से मिला है। पुलिस टीम मौके पर है। संभावना जताई जा रही है कि कार भी आसपास हो सकती है। रविवार शाम के बाद अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि शनिवार रात ब्रिज के पास एएसआई लोकेश सिंह तोमर तैनात थे। इसी दौरान सफेद रंग की कार पुल पर पहुंचते ही असंतुलित हुई। रेलिंग नहीं होने से कार नीचे नदी में जा गिरी। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी में गिरते ही कार डूब गई। सूचना मिलते ही एसपी प्रदीप शर्मा, निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा, अपर आयुक्त संतोष टैगोर, एसडीई आर एफ, होमगार्ड, नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंचीं। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया।

रविवार हुआ दाह संस्कार रविवार उनका उज्जैन में चक्र तीर्थ घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। जिसमे थाना प्रभारी को गॉड ऑफ ऑनर दिया गया और पुलिकड प्रसासन के अधिकारी एडीजी उमेश जोगा, एसपी प्रदीप शर्मा सहित अन्य सीनियर अफसर मौजूद रहे। इस दौरान बड़े बेटे दर्श शर्मा ने उन्हें मुखाग्नि दी। एसपी प्रदीप शर्मा ने इस दौरान कहा की थाना प्रभारी अशोक शर्मा के परिवार में किसी को जल्द ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, पेंशन सहित अन्य शासकीय कार्यों में मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे।

मौत के पहले घर पर पत्नी और बेटे से मिले थे मिली जानकारी के अनुसार उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा शनिवार शाम थाने पर थे इस दौरान उन्हें नाबालिग के अपहरण के मामले में लोकेशन की सूचना मिली। इस पर थाना प्रभारी ने एएसआई को महिला कांस्टेबल के साथ जाने का कहा लेकिन गणेश विसर्जन ड्यूटी में देर होने की वजह से थाना प्रभारी अशोक शर्मा खुद चले गए। इसके पहले सरकारी वाहन से जाने की बात हुई हालांकि वाहन स्टार्ट नही हुआ तो महिला कांस्टेबल आरती की निजी कार अमेज लेकर एएसआई मदनलान और कॉन्स्टेबल आरती को लेकर निकले। उज्जैन पहले अपने घर गए और वंहा पानी पिया और कहा कि चिंतामणि थाने जा रहा हुं, कार्रवाई के बाद थाने से वापस लौटते समय मिलकर जाऊंगा।

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया की उन्हेल थाना इलाके से 6 सितंबर को 14 साल की लड़की लापता हो गई थी। इसी मामले की जांच के लिए तीनों पुलिसकर्मी शनिवार को उज्जैन से चिंतामन के लिए निकले थे। इसी दौरान उनकी कार पुल से अनियंत्रित होकर शिप्रा में जा गिरी। कार ब्रिज के लेफ्ट साइड से नीचे गिरी है और नदी पुल से करीब 12 फीट नीचे है। कार कॉन्स्टेबल आरती की ही थी ओर सफेद कलर की है जिसे सम्भवतः कॉन्स्टेबल आरती पाल चला रही थीं। आरती की शादी नहीं हुई है। 6 माह पहले ही उनके भाई की मौत हुई है।