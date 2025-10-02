mp ujjain tractor falls into chambal river during durga murti visarjan many drowned rescue ops उज्जैन में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में गिरा ट्रेक्टर, 8 डूबे, 5 को बचाया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
उज्जैन में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में गिरा ट्रेक्टर, 8 डूबे, 5 को बचाया

घटना के अनुसार, माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान 12 साल के बच्चे ने ट्रैक्टर में लगी चाबी दी, जिसके बाद ट्रैक्टर स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया और नदी में गिर गया। हालांकि पुलिस और एसडीईआरएफ की टीमें स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैनThu, 2 Oct 2025 02:33 PM
मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माता की मूर्ति लिए ट्रेक्टर में सवार होकर चंबल नदी आए लोग नदी में डूब गए। कुल 8 लोगों के डूबने की आशंका है, जिसमें से 5 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया तो वहीं 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हादसा उज्जैन के पास इंगोरिया का बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। नदी में लापता श्रद्धालुओं को निकालना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन जिले के बड़नगर के इंगोरिया थाना क्षेत्र के नरसिंह गांव के पास पीर झालर गांव के लोग नवरात्रि के बाद माता की प्रतिमा का विसर्जन करने ट्रैक्टर ट्राली से जा रहे थे। प्रशासन ने माता के प्रतिमाओं विसर्जन करने के लिए तालाब कुंड में व्यवस्थाएं की हैं, बताया गया कि ट्रैक्टर चंबल नदी के पुल पर जब खड़ा था इस दौरान एक बच्चे ने ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी जिससे ट्रैक्टर सीधे नदी में जा गिरा। इस दौरान चीख पुकार मच गई, आसपास के ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पानी में गिरे लोगों को निकालना शुरू किया।

हादसे की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित इंगोरिया थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू टीम लगातार लापता बच्चों को ढूंढने के कार्य में लगी हुई है। बचाए गए लोगों को उपचार के लिए गौतमपुरा जिला अस्पताल पहुंचाया गया है,जहां उनकी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है।

रिपोर्ट - विजेंद्र यादव

