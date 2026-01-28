Hindustan Hindi News
मंदिर में घुसा, माफी मांगी और पार कर दी 16 लाख की चांदी, MP का चोर तो गजब निकला

सनसनीखेज चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक चोर माताजी को प्रणाम कर पैर छूता है और फिर करीब 4 किलो से अधिक रजत आभूषण चोरी कर फरार हो जाता है। सूचना मिलने के बाद घट्टिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है।

Jan 28, 2026 05:54 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अजब गजब चोरी का मामला सामने आया है। यहां चोर ने सोला और जूते पहन कर मंदिर पहुंचा, पहले भगवान को प्रणाम किया और माता के पैर छूकर माफी मांगी। फिर अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर में 16 लाख रुपये के चांदी के आभूषण पार कर दिए। इस सनसनीखेज चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक चोर माताजी को प्रणाम कर पैर छूता है और फिर करीब 4 किलो से अधिक रजत आभूषण चोरी कर फरार हो जाता है। सूचना मिलने के बाद घट्टिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना प्रभारी करण खुवाल का कहना है कि साइबर सेल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया है। साथ ही आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है।

उज्जैन जिले से 30 किलोमीटर दूर घट्टिया थाना क्षेत्र के ग्राम नजरपुर में स्थित प्रसिद्ध और अति प्राचीन आशापुरी मां भवानी माता मंदिर में मंगलवार देर रात करीब 3 बजकर 15 मिनिट पर तीन नकाबपोश चोर पहुंचे और इनमें से एक चोर खिड़की के रास्ते मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। सबसे पहले उसने मंदिर में दर्शन कर माता को नमन किया, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला।

घटना उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम में स्थित आशापुरी माता मंदिर की है। बताया जा रहा है कि बदमाश ने पहले रजत आभूषण निकाले, फिर मंदिर में लगा बड़ा रजत छत्र निकालने की कोशिश की। जब उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंचा तो वह दो डिब्बे लेकर आया और उनकी मदद से बड़ा छत्र उतार लिया। सूचना मिलते ही घट्टिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया है। साथ ही आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है। लाइव सीसीटीवी फुटेज में तीनों चोर कैद हुए हैं। चोरों ने माता जी का चांदी का छत्र, नथनी, हार सहित लगभग 4 किलो चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर सोल पहनकर और जूते सहित माता जी के ओटले पर चढ़कर चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि दो अन्य चोर खिड़की के पास खड़े नजर आते हैं।

रिपोर्ट- विजेंद्र यादव

