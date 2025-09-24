पिता पर रीलबाजी का फितूर; चलती कार के गेट पर बेटे को लटकाया, पुलिस ने सिखाया सबक

उज्जैन में एक पिता पर रीलबाजी का ऐसा फितूर चढ़ा कि उसने अपने 9 साल के बेटे को चलती कार के बाहर गेट पर लटका दिया। पुलिस टीम ने कार का पीछा कर उसे रोका। पिता का कहना था कि वह मस्ती कर रहा था। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

उज्जैन में एक पिता पर रीलबाजी का ऐसा फितूर सवार हुआ कि उसने अपने 9 साल के बेटे को चलती कार के बाहर गेट पर लटका दिया। इस दौरान कार सड़क पर दौड़ती रही। इसी बीच एक पुलिसकर्मी की चलती कार पर लटके बच्चे पर पड़ी। उसने कंट्रोलरूम से संपर्क किया। इसके बाद एक पुलिस टीम एक्टिव हुई। पुलिस टीम ने कार का पीछा कर उसे रोका। पिता का कहना था कि वह मस्ती कर रहा था। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को देर रात चामुंडा माता चौराहे पर चिमनगंज मंडी थाने के आरक्षक सर्वेश मालवीया ने सतर्कता दिखाते हुए एक अनहोनी को टाल दिया। आरक्षक सर्वेश मालवीया अपनी ड्यूटी पूरी कर रात लगभग 12 बजे घर लौट रहे थे।

इसी दौरान उनकी नजर एक कार 0पर पड़ी, जिसके अगले गेट पर एक बच्चा बाहर होकर चलती गाड़ी पर मस्ती करता जा रहा था। यह दृश्य देखकर आरक्षक ने तुरंत कंट्रोल रूम को वायरलेस सेट से सूचना दी। सूचना मिलते ही महिला थाना प्रभारी टीआई लीला सोलंकी और आरक्षक सर्वेश मालवीया ने वाहन का पीछा किया। अंततः आईजी बंगले के पास गाड़ी को रुकवाया।

पुलिस ने कार रुकते ही बच्चे को सुरक्षित उतारा और चालक पिता दीपक पमनानी निवासी ऋषि नगर को जमकर फटकार लगाई। पिता खुद ही कार चला रहे थे। पुलिस टीम ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वे मस्ती कर रहे थे और रील बना रहे थे। इस तरह आरक्षक सर्वेश मालवीय की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया।