पुलिस नहीं खोज पाई खोई भैंसें तो किसान ने शनिदेव से लगाई अर्जी, कहा- अब आप ही दंड दीजिए

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक अजब गजब मामला सामने आया है। 9 माह पहले किसान की 2 भैंस और एक बछड़ा चोरी होने पर किसान ने प्रशासन की बेरुखी से परेशान होकर शनिदेव से लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने की गुहार लगाई है। किसान का कहना है कि उसने पुलिस को आवेदन दिया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हेल्पलाइन सहित प्रशासन से ढूढ़ने के लिए गुहार लगाई, प्रशासनिक सिस्टम ने भी जब फरियाद नहीं सुनी तो किसान सिस्टम से हार कर न्याय मांगने न्याय के देवता भगवान शनि देव के मंदिर में ज्ञापन सौंपकर अपनी अर्जी लगाई है। उनका कहना है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की चोरी हो रही है।

किसान हरि सिंह ने बताया कि काफी प्रयास के बाद भी जब सिस्टम और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की वहां से भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला तो न्याय के देवता शनि महाराज को एक ज्ञापन सौपा है। जिसमें मांग की गई है कि या तो मेरे पशु मुझे मिल जाए या फिर उन लोगों सजा मिले जिन्होंने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नौ माह बीत जाने के बाद भी मेरी दो भैंस और एक बछड़े का अभी तक पता नहीं चला है। इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासनिक अधिकारी सहित बड़े अधिकारियों तक शिकायत की गई है, लेकिन लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। जिन लोगों से उम्मीद थी वही लोग इस मामले में अभी तक कोई मदद नहीं कर पाए हैं।