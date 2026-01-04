Hindustan Hindi News
पुलिस नहीं खोज पाई खोई भैंसें तो किसान ने शनिदेव से लगाई अर्जी, कहा- अब आप ही दंड दीजिए

उज्जैन जिले के झारड़ा तहसील के ग्राम लोटिया जुनार्दा में किसान हरि सिंह की दो भैंस और एक बछड़ा 9 महीने पहले चोरी हो गए थे। किसान ने थाने के चक्कर काटे और सीएम हेल्पलाइन पर भी गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। प्रशासनिक उपेक्षा से टूट चुके किसान ने भगवान शनि देव से अपनी अर्जी लगाई है।

Jan 04, 2026 04:44 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक अजब गजब मामला सामने आया है। 9 माह पहले किसान की 2 भैंस और एक बछड़ा चोरी होने पर किसान ने प्रशासन की बेरुखी से परेशान होकर शनिदेव से लापरवाह अधिकारियों को दंडित करने की गुहार लगाई है। किसान का कहना है कि उसने पुलिस को आवेदन दिया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम हेल्पलाइन सहित प्रशासन से ढूढ़ने के लिए गुहार लगाई, प्रशासनिक सिस्टम ने भी जब फरियाद नहीं सुनी तो किसान सिस्टम से हार कर न्याय मांगने न्याय के देवता भगवान शनि देव के मंदिर में ज्ञापन सौंपकर अपनी अर्जी लगाई है। उनका कहना है कि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की चोरी हो रही है।

उज्जैन जिले के झारड़ा तहसील के ग्राम लोटिया जुनार्दा में किसान हरि सिंह की दो भैंस और एक बछड़ा 9 महीने पहले चोरी हो गए थे। किसान ने थाने के चक्कर काटे और सीएम हेल्पलाइन पर भी गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। प्रशासनिक उपेक्षा से टूट चुके किसान ने अंततः 'न्याय के देवता' भगवान शनि देव के मंदिर में ज्ञापन सौंपकर अपनी अर्जी लगाई है। किसान की मांग है कि या तो उनके पशु वापस मिलें या फिर लापरवाह अधिकारियों और चोरों को शनि देव स्वयं दंडित करें।

किसान हरि सिंह ने बताया कि काफी प्रयास के बाद भी जब सिस्टम और प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की वहां से भी किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला तो न्याय के देवता शनि महाराज को एक ज्ञापन सौपा है। जिसमें मांग की गई है कि या तो मेरे पशु मुझे मिल जाए या फिर उन लोगों सजा मिले जिन्होंने इसके लिए प्रयास ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि नौ माह बीत जाने के बाद भी मेरी दो भैंस और एक बछड़े का अभी तक पता नहीं चला है। इसके लिए स्थानीय थाना प्रशासनिक अधिकारी सहित बड़े अधिकारियों तक शिकायत की गई है, लेकिन लेकिन अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला है। जिन लोगों से उम्मीद थी वही लोग इस मामले में अभी तक कोई मदद नहीं कर पाए हैं।

