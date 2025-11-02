उज्जैन के भाइयों ने कबाड़ में खरीदा प्लेन, कीमत होश उड़ा देगी, BSF से है कनेक्शन

संक्षेप: मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दोनों भाइयों के नाम वीरेंद्र और पुष्पेन्द्र हैं। उन्होंने नई दुनिया से बातचीत में कहा कि उनका कबाड़ खरीदने का पुश्तैनी काम है। वह 2011 से ये काम कर रहे हैं। दोनों ये काम राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस और कुशवाह एंड संस कंपनी के जरिए करते हैं।

कोई आपसे कहे कि भाई मैंने कबाड़ में एक हवाई जहाज खरीदा है। आप शयद विश्वास भी न करें, हो सकता है चौंक जाएं, लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो भाइयों ने मिलकर 50 लाख में एक 55 सीटर हवाई जहाज कबाड़ में खरीदा है। इस एरोप्लेन की दोनों भाई शक्ल-ओ-सूरत बदल कर एक लग्जरी रूम वाले होटल में कन्वर्ट कर देंगे। हवाई जहाज दो ट्रकों के जरिए उज्जैन पहुंच गया है।

मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दोनों भाइयों के नाम वीरेंद्र और पुष्पेन्द्र हैं। उन्होंने नई दुनिया से बातचीत में कहा कि उनका कबाड़ खरीदने का पुश्तैनी काम है। वह 2011 से ये काम कर रहे हैं। दोनों ये काम राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस और कुशवाह एंड संस कंपनी के जरिए करते हैं। एक व्यक्ति ने 2019 में नीलामी के दौरान भारतीय वायु सेना से साढ़े तीन लाख रुपये में एक मिग-21 लड़ाकू विमान खरीदा था, जिसे शर्तों के अनुसार अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। अब, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) से 50 लाख रुपये में 55 सीटों वाला एवरो (Avro VT-EAV) प्लेन खरीदा है। यह प्लेन पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खरीदकर एचसीएल (HCL) को दिया था, और फिर 1991 में इसे बीएसएफ को उपयोग के लिए सौंपा गया था।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) इस विमान का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय जवानों को लाने-ले जाने के लिए करती थी। बीएसएफ ने 2009 तक इसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद इसे कबाड़ घोषित कर दिया और यह तब से दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा हुआ था। खरीदार ने बताया कि जो प्लेन उन्होंने खरीदा है उसमें इंजन नहीं है। इसमें केवल ढांचा (body/frame) और कॉकपिट (cockpit) ही है।