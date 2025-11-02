Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp Ujjain brothers bought 55 seater aeroplane in scrap in 50 lakhs will turn into luxury
उज्जैन के भाइयों ने कबाड़ में खरीदा प्लेन, कीमत होश उड़ा देगी, BSF से है कनेक्शन

उज्जैन के भाइयों ने कबाड़ में खरीदा प्लेन, कीमत होश उड़ा देगी, BSF से है कनेक्शन

Sun, 2 Nov 2025 05:44 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
कोई आपसे कहे कि भाई मैंने कबाड़ में एक हवाई जहाज खरीदा है। आप शयद विश्वास भी न करें, हो सकता है चौंक जाएं, लेकिन यह सच है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दो भाइयों ने मिलकर 50 लाख में एक 55 सीटर हवाई जहाज कबाड़ में खरीदा है। इस एरोप्लेन की दोनों भाई शक्ल-ओ-सूरत बदल कर एक लग्जरी रूम वाले होटल में कन्वर्ट कर देंगे। हवाई जहाज दो ट्रकों के जरिए उज्जैन पहुंच गया है।

मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार, दोनों भाइयों के नाम वीरेंद्र और पुष्पेन्द्र हैं। उन्होंने नई दुनिया से बातचीत में कहा कि उनका कबाड़ खरीदने का पुश्तैनी काम है। वह 2011 से ये काम कर रहे हैं। दोनों ये काम राजलक्ष्मी इंटरप्राइजेस और कुशवाह एंड संस कंपनी के जरिए करते हैं। एक व्यक्ति ने 2019 में नीलामी के दौरान भारतीय वायु सेना से साढ़े तीन लाख रुपये में एक मिग-21 लड़ाकू विमान खरीदा था, जिसे शर्तों के अनुसार अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। अब, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF) से 50 लाख रुपये में 55 सीटों वाला एवरो (Avro VT-EAV) प्लेन खरीदा है। यह प्लेन पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खरीदकर एचसीएल (HCL) को दिया था, और फिर 1991 में इसे बीएसएफ को उपयोग के लिए सौंपा गया था।

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) इस विमान का उपयोग मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय जवानों को लाने-ले जाने के लिए करती थी। बीएसएफ ने 2009 तक इसका इस्तेमाल किया, जिसके बाद इसे कबाड़ घोषित कर दिया और यह तब से दिल्ली एयरपोर्ट पर रखा हुआ था। खरीदार ने बताया कि जो प्लेन उन्होंने खरीदा है उसमें इंजन नहीं है। इसमें केवल ढांचा (body/frame) और कॉकपिट (cockpit) ही है।

इस विमान को मक्सी रोड पर स्थित करोंदिया गांव के अनंता विलेज फार्म स्टे पर रखा गया है। यहां इसे पर्यटकों के लिए आलीशान आवासीय कमरा बनाने की योजना है। प्लेन का वजन 20 टन और लंबाई 70 फीट है। इसके दोनों पंखों (wings) की लंबाई 50-50 फीट है। विमान की मुख्य बॉडी को 70 फीट लंबे ट्रॉले पर और पंखों को 50 फीट लंबे ट्रॉले पर लाया गया है। इसे दिल्ली से उज्जैन लाने में पांच लाख रुपये का खर्च आया है।

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
