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रिव्यू मीटिंग में पान चबाना औ हंसना पड़ा महंगा, MP में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

Apr 19, 2026 02:26 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बालाघाट
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मध्य प्रगेश के बालाघाट में अनुशासनहीन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन वीडियो रिव्यू के दौरान पान चबाने और बिना किसी वजह हंसने के चलते दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

रिव्यू मीटिंग में पान चबाना औ हंसना पड़ा महंगा, MP में दो पुलिसकर्मी सस्पेंड

मध्य प्रगेश के बालाघाट में अनुशासनहीन को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन वीडियो रिव्यू के दौरान पान चबाने और बिना किसी वजह हंसने के चलते दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में शहडोल रेंज में एक पुलिसकर्मी के जींस पहनकर ड्यूटी पर आने पर हंगामा खड़ा हो गया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बालाघाट के पुलिस अधीक्षक (SP) आदित्य मिश्रा ने ऐक्शन लेते हुए दो एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में कोतवाली थाने में तैनात एएसआई रामकिशोर रहांगडाले और काटी थाने में पदस्थ एएसआई पेंडारीलाल अहाके शामिल हैं। दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और उन्हें तत्काल प्रभाव से रिजर्व सेंटर संबद्ध कर दिया गया है।

क्या है असल वजह?

आदेशों के अनुसार, एएसआई रामकिशोर रहांगडाले समीक्षा बैठक के दौरान अनुचित रूप से हंस रहे थे और लंबित शिकायतों के बारे में पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाए। वहीं, एएसआई पेंडारीलाल अहाके बैठक के दौरान पान चबा रहे थे और उन्हें सौंपे गए मामलों पर कोई अपडेट उनके पास नहीं था।

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रिपोर्ट के मुताबिक एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि असल मुद्दा केवल अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि संवेदनशीलता की कमी था। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गुमशुदा बच्चों की शिकायतों की समीक्षा के लिए की गई थी। एसपी ने कहा कि जब एक अधिकारी अपने थाना प्रभारी के साथ बैठकर हंस रहा था, तब उसके पास न तो केस डायरी थी और न ही सौंपे गए मामले की कोई जानकारी। यही स्थिति दूसरे अधिकारी के साथ भी थी।

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बालाघाट पुलिस ने लापता बच्चों की तलाश के लिए एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पिछले 15 दिनों में 20 बच्चों को बरामद किया गया है। इनमें से एक बच्चे को तो नेपाल से वापस लाया गया है। एसपी ने कहा कि लापता बच्चों का मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और इसमें लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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