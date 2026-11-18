जब तीसरी संतान के कारण ट्रेनी जजों की छिन गई थी नौकरी, MP के दो बच्चों वाले नियम की कहानी
मध्य प्रदेश में 25 साल पुरानी दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस नियम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। जब दो ट्रेनी जजों को तीसरी संतान के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी थी। जानिए फिर उनकी बहाली हुई थी या नहीं।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए लागू दो बच्चों की पाबंदी खत्म करने के फैसले ने करीब 25 साल पुराने एक ऐसे नियम की याद दिला दी है, जिसके कारण दो प्रशिक्षु अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। दोनों न्यायिक अधिकारियों के तीन और पांच बच्चे थे। इस आधार पर सितंबर 2017 में उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। हालांकि, करीब छह महीने बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया था। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने इसी पाबंदी को हटाने की मंजूरी दी है।
5 और 3 बच्चे होने पर चली गई थी सरकारी नौकरी
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला मनोज कुमार और अशरफ अली नाम के दो ट्रेनी एडिश्नल डिस्ट्रिक जजों से जुड़ा है। दोनों ने 23 नवंबर 2015 को जारी भर्ती विज्ञापन के आधार पर उच्चतर न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया था। चयन के बाद दोनों ने 6 अप्रैल 2017 को काम शुरू किया। मनोज कुमार की पोस्टिंग ग्वालियर और अशरफ अली की जबलपुर में थी।
ज्वाइनिंग के बाद सर्विस बुक तैयार करते समय उनसे जीवित बच्चों की संख्या पूछी गई। मनोज कुमार ने 5 और अशरफ अली ने 3 बच्चों की जानकारी दी। इसके बाद दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया। मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के तहत दो से अधिक जीवित बच्चे होने पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का प्रावधान था। इसमें शर्त थी कि बच्चों में से कम से कम एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ हो। इसी आधार पर 7 सितंबर 2017 को दोनों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसके खिलाफ दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।
HC ने रद्द की थी बर्खास्तगी, किस आधार पर हुई थी बहाली?
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 23 फरवरी 2018 को दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि दो से अधिक बच्चों की शर्त को अपने आप में असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। हालांकि, भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ी चूक हुई थी। आवेदन फॉर्म में उम्मीदवारों से उनके बच्चों की संख्या की जानकारी मांगी ही नहीं गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार की पात्रता सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले जांची जानी चाहिए थी। जब आवेदन फॉर्म में यह जानकारी नहीं मांगी गई तो चयन और नियुक्ति के बाद इसी आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराना उचित नहीं था। अदालत ने दोनों की बर्खास्तगी रद्द कर बहाली का आदेश दिया। हालांकि, बर्खास्तगी से बहाली तक के समय का वेतन देने का निर्देश नहीं दिया गया।
अब एमपी सरकार ने इस नियम को हटाने को दी मंजूरी
आज 18 नवंबर, बुधवार को मंदसौर जिले के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 1961 के सेवा नियमों और 1965 के आचरण नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। इससे दो से अधिक बच्चों के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान हटाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुरानी व्यवस्था से सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि, कैबिनेट की मंजूरी के बाद संशोधित नियमों की औपचारिक अधिसूचना और लागू होने की तारीख का इंतजार रहेगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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