घर में लगी आग, मां के सामने जिंदा जल गया बेटा; MP में दर्दनाक घटना

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बीती रात एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मां के सामने ही एक बेटा जिंदा जल गया।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बीती रात एक कच्चे मकान में आग लग गई। आग की चपेट में आने से मां के सामने ही एक बेटा जिंदा जल गया। बताया जा रहा है कि बेटा जिस कमरे में सो रहा था,उसके ऊपर अटारी में सूखी घास रखी हुई थी, जिस वजह से आग के तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ओर आग पर काबू पाया। दमकल की टीम को आग लगने का कारण अब तक समझ में नहीं आया है,हालांकि लोगो का कहना है कि अगर गांव में बिजली होती तो शायद समय रखते जान बच सकती थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम कठोतिया में शनिवार तड़के 3 बजे गांव के एक घर मे आग लग गई,आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरा कमरा चपेट में आ गया। इस दौरान मां ने जोर-जोर से चिल्लाकर गांव के लोगों को बुलाया,लेकिन चारों तरफ इतना अंधेरा था कि कोई समय पर मदद नहीं कर सका। इस दौरान युवक की मां वहीं मौजूद थी, लेकिन उसे बचा नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने ही बेटे की मौत हो गई।

मां गीता ने बताया कि उनका बेटा न बीड़ी पीता था और न शराब। किसी तरह का कोई नशा नहीं करता था। बेटा अमित सब्जी की दुकान लगाकर घर का खर्च चलाता था। एक बेटा कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, जो कभी वापस नहीं आया। वहीं, 10 साल पहले पति ने सुसाइड कर लिया था। शुक्रवार रात बेटे अमित की तबीयत थोड़ी खराब थी। इसी कारण वह दूसरे कमरे में अंदर से कुंडी लगाकर सो रहा था। उन्होंने कहा कि गांव में कुत्ते-बिल्ली का डर रहता है, इसलिए दरवाजा बंद कर सोया था। रात लाइट नहीं रहने से पूरे मोहल्ले में अंधेरा था।

मां ने बताया कि बेटा रोज की तरह रात करीब 10 बजे घर लौटा था। खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने चला गया। देर रात अचानक आग लग गई, लेकिन अंधेरा होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की, धक्का भी दिया, लेकिन कुंडी अंदर से बंद होने के कारण दरवाजा नहीं खुल सका।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक 18 साल का अमित अपनी मां का इकलौता सहारा था। रात में मां गीता पटेल (45) अपने मकान के एक कमरे में सो रही थी, जबकि उसका बेटा अमित दूसरे कमरे में था। इस दौरान अचानक घर में आग लग गई। आग की लपटें उठती देख गीता बाहर की तरफ भागी, लेकिन बेटा अंदर ही फंसा रह गया। गीता बाहर निकलकर मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन तब सभी सो रहे थे। अमित मदद के लिए चिल्लाने लगा। मां ने पड़ोसियों को जगाया। लेकिन जब तक लोग मौके पर पहुंचे, अमित की मौत हो चुकी थी। अमित का शव बुरी तरह झुलसा हुआ मिला, जिसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया।