खेल-खेल में कार में छिप गई चार की मासूम और हो गई मौत; MP में दर्दनाक घटना
बेबी हाजरा रविवार दोपहर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह पास में खड़ी कार में जाकर बैठ गई। खेल-खेल में बच्ची ने खुद को सीटों के बीच छिपा लिया, लेकिन अचानक कार का लॉक लग गया और वह अंदर ही कैद हो गई।
मध्य प्रदेश के इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। नंदन वन कॉलोनी में खेलते-खेलते कार में छिपी 4 साल की मासूम बेबी हाजरा की दम घुटने से मौत हो गई। मासूम करीब दो घंटे तक बंद कार में तड़पती रही, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। जब तक परिवार वाले उसे बाहर निकालते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जानकारी के मुताबिक बेबी हाजरा रविवार दोपहर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वह पास में खड़ी कार में जाकर बैठ गई। खेल-खेल में बच्ची ने खुद को सीटों के बीच छिपा लिया, लेकिन अचानक कार का लॉक लग गया और वह अंदर ही कैद हो गई।
कैसे घुटा दम?
दोपहर की तेज गर्मी में बंद कार कुछ ही मिनटों में भट्टी जैसी हो गई। अंदर ऑक्सीजन कम होने लगी और मासूम का दम घुटने लगा। इधर परिवार को लगा कि बच्ची आसपास ही खेल रही होगी। लेकिन काफी देर तक नजर नहीं आने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। करीब दो घंटे तक कॉलोनी और आसपास के इलाकों में बच्ची को ढूंढा गया। परिवार के लोग बदहवास होकर हर गली और घर में उसे तलाशते रहे। इसी बीच किसी ने शक जताया कि बच्ची कार के अंदर हो सकती है। जब परिजनों ने कार का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए।
मासूम बेबी कार की सीट पर बेसुध पड़ी थी। परिजन तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बंद कार में लंबे समय तक रहने से बच्ची का दम घुट गया था।
तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी
घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि खेलते-खेलते एक मासूम की जिंदगी इस तरह खत्म हो जाएगी। बच्ची के पिता रिपेयरिंग का काम करते हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामान्य बताई जा रही है। बेबी अपने तीन भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और उसकी मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
सूचना मिलने पर जूनी इंदौर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना के सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है।
रिपोर्ट - हेमंत
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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