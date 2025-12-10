Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp tikamgarh farmer died of heart attack waiting for fertiliser in queue administration denies claim
MP में खाद के लिए लाइन में लगे किसान की हार्ट अटैक से मौत, प्रशासन ने क्यों झुठलाया?

संक्षेप:

Dec 10, 2025 09:30 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, टीकमगढ़
टीकमगढ़ जिले के बदौराघाट में खाद वितरण केंद्र के बाहर कथित तौर पर लाइन में इंतजार करते समय दिल का दौरा पड़ने से एक किसान की मौत हो गई। किसान की पहचान 52 वर्षीय जमुना कुशवाहा के रूप में हुई है, जो दोपहर के करीब केंद्र के पास खड़े थे तभी अचानक गिर पड़े। यह घटना इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पखवाड़े भर पहले ग्वालियर जिले के गुना में भी एक आदिवासी महिला की कथित तौर पर खाद वितरण केंद्र पर दो दिन तक इंतजार करने के बाद मौत हो गई थी।

इस घटना के बाद साथी किसानों में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का दावा था कि वह खाद की कमी के चलते दो बैग यूरिया के लिए दर-दर भटक रहा था, लेकिन स्टॉक नहीं मिलने के कारण वह खाद नहीं ले पाया। हालांकि, टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसान को पहले जारी किए गए टोकन के माध्यम से 7 दिसंबर को ही उसकी आवंटित खाद मिल गई थी, और वह सोमवार को डबल-लॉक गोदाम पर इंतजार नहीं कर रहा था।

अधिकारियों ने बताया कि किसान सरकारी केंद्र के पास स्थित एक निजी खाद विक्रेता के पास खड़े होते समय अचानक गिर गया। पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, करी खास गांव का रहने वाला कुशवाहा सोमवार सुबह केंद्र पर पहुंचा था। कथित तौर पर दोपहर करीब 12:30 बजे उसे चक्कर आया, उल्टी हुई और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे तुरंत टीकमगढ़ के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका सीने में दर्द और सांस फूलने का इलाज किया। दोपहर करीब 3:30 बजे उसे दिल का दौरा (कार्डियक अरेस्ट) पड़ा और उसे मृत घोषित कर दिया गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने के संकेत मिले हैं।

प्रशासन ने बताया कि वितरण केंद्र पर मौजूद एक नायब तहसीलदार और दो पटवारियों ने तुरंत सरकारी वाहन से किसान को जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उस पर दो बार ईसीजी (ECG) किया—जिसमें से पहला परिणाम सामान्य था, लेकिन दूसरे में हृदय संबंधी जटिलताएं सामने आईं। अधिकारियों ने बताया कि वेंट्रिकुलर टैचीकार्डिया (एक तरह की हृदय गति की समस्या) विकसित होने के बाद इलाज के दौरान किसान की मौत हो गई।

आधिकारिक बयान में यह भी जोड़ा गया कि टोकन धारक सभी किसानों को 6 और 7 दिसंबर को उनकी इच्छित खाद का स्टॉक मिल गया था, और कुशवाहा को पिछले दिन ही दो बैग यूरिया और एक बैग एनपीके (NPK) मिल चुका था। पिछली घटना में, महिला कथित तौर पर दो दिनों से खाद वितरण केंद्र के बाहर लाइन में खड़ी थी, जब उसकी हालत बिगड़ गई थी। महिला गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद प्रशासनिक जाँच शुरू की गई और उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। उसकी मौत पर शोक व्यक्त करते हुए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य में खाद संकट होने का आरोप लगाया। ये लगातार दो मौतें राज्य भर के वितरण केंद्रों पर लगने वाली लंबी लाइनों, स्टॉक की कमी और खाद वितरण के प्रबंधन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रही हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
