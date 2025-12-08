Hindustan Hindi News
ओटीपी पूछ फंस गया आरोपी, भिंड के TI ने बातों में उलझाकर पता कर ली लोकेशन फिर...

ओटीपी पूछ फंस गया आरोपी, भिंड के TI ने बातों में उलझाकर पता कर ली लोकेशन फिर...

संक्षेप:

भिंड के ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत को फंसाने के लिए फ्रॉडिए ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन सर्विस का अधिकारी बताकर कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने का बहाना बनाया। टीआई राजावत ने तुरंत भांप लिया कि यह ठगी है।

Dec 08, 2025 04:37 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भिंड
डिजिटल दुनिया में फ्रॉड और जालसाज लोगों की लापरवाही याउनी मासूमियत का फायदा उठाकर लाखों करोड़ों का खेल कर दे रहे हैं। इसी कड़ी में एमपी के भिंड में एक साइबर फ्रॉड ने उमरी के टीआई को फंसाने की कोशिश की, लेकिन टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत तेज दिमाग निकले और उन्होंने खुद उसे फंसा दिया। काफी दर तक आरोपी उनसे क्रेडिट कार्ड के बहाने ओटीपी पूछता रहा पर टीआई राजावत ने तुरंत भांप लिया कि यह ठगी है और उसे पकड़ने की योजना बनाई।

भिंड के ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत को फंसाने के लिए फ्रॉडिए ने खुद को एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन सर्विस का अधिकारी बताकर कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने का बहाना बनाया। टीआई राजावत ने तुरंत भांप लिया कि यह ठगी है। 20 मिनट तक ठग को उलझाए रखा, लोकेशन ट्रेस करने का मौका पाया। इस दौरान ठग बार-बार ओटीपी और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगता रहा, जबकि टीआई उसे उलझाते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस करने में लगे रहे। साइबर ठग अधिकारी के अकाउंट में घुसकर धोखाधड़ी से रकम उड़ाने की तैयारी में था। टीआई राजावत उसकी हर चाल पर नजर रखते हुए उसे जाल में फंसा रहे थे।

बातचीत के दौरान ही टीआई राजावत ने ठग का स्थान झारखंड के कुख्यात साइबर अपराध क्षेत्र जामताड़ा के जंगलों में ट्रेस कर लिया। लोकेशन ट्रेस होते ही टीआई राजावत ने तुरंत झारखंड के जामताड़ा पुलिस से संपर्क किया और मौके पर टीम भेजने की कार्रवाई की गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने के पहले ही ठग वहां से फरार हो गया।

ऊमरी टीआई के साथ हुई साइबर ठगी के प्रयास की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। तकनीकी जांच में पता चला कि ठग झारखंड के कुख्यात साइबर अपराध क्षेत्र जामताड़ा से ऑपरेट कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि ठग जिस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहा था, वह कोलकाता में रेखा मंडल के नाम पर रजिस्टर्ड पाया गया। इससे पता चलता है कि साइबर ठगी का यह जाल कई राज्यों तक फैला हो सकता है। पुलिस अब जामताड़ा और कोलकाता दोनों जगहों पर जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े सभी अपराधियों को पकड़ा जा सके।

दोपहर टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत कानूनी कार्रवाई में व्यस्त थे, तभी उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही सामने वाले ने बड़ी सफाई से कहा सर, मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट ऑनलाइन सर्विस मुंबई से बोल रहा हूं…आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है, इसे अपडेट करना है। कुछ जानकारी चाहिए…टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत तुरंत समझ गए कि कॉल करने वाला साइबर ठग है, लेकिन उन्होंने उसे पकड़ने के लिए बात जारी रखने का निर्णय लिया।

ऊमरी टीआई शिवप्रताप सिंह राजावत के अनुसार ठग आत्मविश्वास से भरपूर था और उसकी बातचीत का तरीका ऐसा था कि कोई भी आम आदमी आसानी से उसके झांसे में आ सकता था। पुलिस होने की जानकारी देने के बाद भी ठग में पकड़े जाने का डर या घबराहट नहीं थी। वह लगातार ओटीपी बताने का दबाव बनाता रहा और कहता रहा, "ठीक है सर, आप पुलिस हों या साइबर सेल से इससे फर्क नहीं पड़ता…आप बस ओटीपी बता दीजिए।

रिपोर्ट- अमित कुमार

