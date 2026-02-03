Hindustan Hindi News
MP Three people killed by feeding them poisoned sweets to avenge an insult
अपमान का बदला लेने के लिए जहरीली मिठाई खिलाकर 3 लोगों की हत्या; MP में खौफनाक कांड का खुलासा

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर लावारिस मिले 'आर्सेनिक' वाले जहरीले पेड़े खाने से हुई तीन लोगों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है।

Feb 03, 2026 05:38 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर लावारिस मिले 'आर्सेनिक' वाले जहरीले पेड़े खाने से हुई तीन लोगों की रहस्यमयी मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। रविवार को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि यह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पारिवारिक कलह, अपमान और प्रतिशोध का परिणाम थी।

पुलिस ने इस सिलसिले में मृतका खुशबू के ससुर झाड़ू कासार, देवर शुभम और ननद शिवानी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि इन तीनों ने मिलकर खुशबू और उसके परिवार को खत्म करने की साजिश रची थी, हालांकि खुशबू का पति इस पूरी साजिश से बेखबर था।

पुलिस के अनुसार, खुशबू की शादी 2023 में हुई थी, लेकिन ससुराल वालों से अनबन के बाद वह 3 दिसंबर 2025 को अपने मायके लौट आई थी। ससुराल पक्ष का आरोप है कि वापस आने के बाद खुशबू उनके बारे में बुरा-भला कह रही थी, जिससे वे खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे।

इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने गिफ्ट पैक में जहरीले पेड़े रखकर उसे खुशबू के पिता की चाय की दुकान के पास छोड़ दिया। खुशबू के पिता उस डिब्बे को घर ले गए, जिसे खाने से खुशबू और उसके दादा की मौत हो गई। वहीं, तीसरा शिकार पीएचई (PHE) कार्यालय का एक गार्ड हुआ, जिसने अनजाने में वे पेड़े खा लिए थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

