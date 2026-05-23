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MP में मकान में लगी भीषण आग, जिंदा जल गए तीन बच्चे; मुख्यमंत्री का 18 लाख रुपये की मदद का ऐलान

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीधी, भाषा
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पुलिस के अनुसार बच्चों की मां राशन लेने दुकान गई थीं, जबकि उनके पिता रामरतन साकेत मजदूरी के लिए सीधी शहर गए हुए थे। घर का दरवाजा आगे से बंद था।

MP में मकान में लगी भीषण आग, जिंदा जल गए तीन बच्चे; मुख्यमंत्री का 18 लाख रुपये की मदद का ऐलान

मध्यप्रदेश के सीधी जिले में शनिवार दोपहर एक कच्चे मकान में भीषण आग लगने से दो बहनों समेत तीन नाबालिग भाई-बहनों की जलकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को काफी दुखद और हृदयविदारक बताते हुए बच्चों के परिजनों को 18 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की।

यह घटना जिला मुख्यालय सीधी से करीब 10 किलोमीटर दूर जमोड़ी क्षेत्र के काशीहवा गांव में दोपहर करीब एक बजे हुई। मृतकों की पहचान डेढ़ साल के ऋद्धि रामरतन साकेत, छह साल की संध्या साकेत और तीन साल के नागेंद्र साकेत के रूप में हुई है। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने फोन पर बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।

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दरवाजा बाहर से बंद, अंदर जिंदा जल गए बच्चे

उन्होंने कहा, आग तेजी से कच्चे मकान में फैल गई। उस समय बच्चे घर के अंदर थे और बाहर से दरवाजा बंद था, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। पुलिस के अनुसार बच्चों की मां राशन लेने दुकान गई थीं, जबकि उनके पिता रामरतन साकेत मजदूरी के लिए सीधी शहर गए हुए थे।

ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चों को नहीं बचाया जा सका। ग्रामीणों का दावा है कि दमकल गाड़ी बाद में मौके पर पहुंचे। त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से चार-चार लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपए और जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से तत्काल राहत के रूप में 20-20 हजार रुपए की सहायता भी प्रदान की है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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