MP में मकान में लगी भीषण आग, जिंदा जल गए तीन बच्चे; मुख्यमंत्री का 18 लाख रुपये की मदद का ऐलान
पुलिस के अनुसार बच्चों की मां राशन लेने दुकान गई थीं, जबकि उनके पिता रामरतन साकेत मजदूरी के लिए सीधी शहर गए हुए थे। घर का दरवाजा आगे से बंद था।
मध्यप्रदेश के सीधी जिले में शनिवार दोपहर एक कच्चे मकान में भीषण आग लगने से दो बहनों समेत तीन नाबालिग भाई-बहनों की जलकर मौत हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को काफी दुखद और हृदयविदारक बताते हुए बच्चों के परिजनों को 18 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की।
यह घटना जिला मुख्यालय सीधी से करीब 10 किलोमीटर दूर जमोड़ी क्षेत्र के काशीहवा गांव में दोपहर करीब एक बजे हुई। मृतकों की पहचान डेढ़ साल के ऋद्धि रामरतन साकेत, छह साल की संध्या साकेत और तीन साल के नागेंद्र साकेत के रूप में हुई है। जमोड़ी थाना प्रभारी दिव्य प्रकाश त्रिपाठी ने फोन पर बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी।
दरवाजा बाहर से बंद, अंदर जिंदा जल गए बच्चे
उन्होंने कहा, आग तेजी से कच्चे मकान में फैल गई। उस समय बच्चे घर के अंदर थे और बाहर से दरवाजा बंद था, जिससे वे बाहर नहीं निकल सके। पुलिस के अनुसार बच्चों की मां राशन लेने दुकान गई थीं, जबकि उनके पिता रामरतन साकेत मजदूरी के लिए सीधी शहर गए हुए थे।
ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चों को नहीं बचाया जा सका। ग्रामीणों का दावा है कि दमकल गाड़ी बाद में मौके पर पहुंचे। त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से चार-चार लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 15 हजार रुपए और जिला रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से तत्काल राहत के रूप में 20-20 हजार रुपए की सहायता भी प्रदान की है।
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अदिति शर्मा
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