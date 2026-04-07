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तीन भाई बहनों ने की खुदकुशी की कोशिश, एक की मौत, MP के ग्वालियर में बड़ा कांड

Apr 07, 2026 10:06 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में सागर ताल में दो पुरुष और एक महिला ने छलांग लगा दी।ये तीनों आपस में भाई-बहन हैं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

तीन भाई बहनों ने की खुदकुशी की कोशिश, एक की मौत, MP के ग्वालियर में बड़ा कांड

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में सागर ताल में दो पुरुष और एक महिला ने छलांग लगा दी।ये तीनों आपस में भाई-बहन हैं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इनमें से इलाज के दौरान एक शख्स बबलू खान की मौत हो गई।घटना के बाद बड़े भाई इरदेश खान ने रिश्तेदारों और आसपड़ोस के लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

इरदेश खान ने कहा कि हम वहां पर मरने गए थे।मैंने कल रात में पैसे में आग लगाई है।मेरे पिता सरकारी प्रेस में गवर्नमेंट जॉब करते थे।हमको बीमार बना दिया। मेरा भाई बीमार था, उसको इलाज नहीं मिला।डॉक्टरों ने उसको मार दिया।

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फेफड़ों में पानी भरने के चलते हुई मौत

डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में पानी भरने के कारण उसकी मौत हुई।तीनों जनकगंज थाना क्षेत्र के ढोलीबुआ इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

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बहोड़ापुर थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो भाई और एक बहन सागर ताल में कूद गए हैं।हम मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से तीनों को निकाल लिया।यहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। दूसरा भाई इरदेश खान आसपड़ोस के लोगों की बुराई कर रहा है।जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इदरीश की मानसिक स्थिति खराब थी या उसे वास्तव में किसीबी ने परेशान किया था, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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