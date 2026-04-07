तीन भाई बहनों ने की खुदकुशी की कोशिश, एक की मौत, MP के ग्वालियर में बड़ा कांड
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में सागर ताल में दो पुरुष और एक महिला ने छलांग लगा दी।ये तीनों आपस में भाई-बहन हैं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में सागर ताल में दो पुरुष और एक महिला ने छलांग लगा दी।ये तीनों आपस में भाई-बहन हैं।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इनमें से इलाज के दौरान एक शख्स बबलू खान की मौत हो गई।घटना के बाद बड़े भाई इरदेश खान ने रिश्तेदारों और आसपड़ोस के लोगों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।
इरदेश खान ने कहा कि हम वहां पर मरने गए थे।मैंने कल रात में पैसे में आग लगाई है।मेरे पिता सरकारी प्रेस में गवर्नमेंट जॉब करते थे।हमको बीमार बना दिया। मेरा भाई बीमार था, उसको इलाज नहीं मिला।डॉक्टरों ने उसको मार दिया।
फेफड़ों में पानी भरने के चलते हुई मौत
डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में पानी भरने के कारण उसकी मौत हुई।तीनों जनकगंज थाना क्षेत्र के ढोलीबुआ इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
बहोड़ापुर थाने के एएसआई विजेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सूचना मिली थी कि दो भाई और एक बहन सागर ताल में कूद गए हैं।हम मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से तीनों को निकाल लिया।यहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। दूसरा भाई इरदेश खान आसपड़ोस के लोगों की बुराई कर रहा है।जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इदरीश की मानसिक स्थिति खराब थी या उसे वास्तव में किसीबी ने परेशान किया था, जिसके कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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