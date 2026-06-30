MP में ड्यूटी पर जा रही टीचर को बीच रास्ते आया हार्ट अटैक, दो लड़कों ने ऐसे बचाई जान
घटना मुरैना जिले की है जहां नेशनल हाइवे 552 पर स्कूल ड्यूटी के लिए जा रही टीचर को हार्ट अटैक आ गया। इसी दौरान दो लोगों की सूझबूझ से उनकी जान बच गई।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस क्षेत्र में मानवता, जागरूकता और तत्परता की एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने एक शिक्षिका को नया जीवन दे दिया। नेशनल हाईवे-552 पर स्कूल ड्यूटी के लिए जा रही एक शिक्षिका को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह सड़क किनारे गिर पड़ीं। लेकिन समय रहते दो युवकों की सूझबूझ और सीपीआर की जानकारी ने उनकी जान बचा ली।
घटना सोमवार सुबह करीब 9 बजे की है। जानकारी के अनुसार, शिक्षिका ललिता धाकड़ अपनी स्कूटी से स्कूल ड्यूटी के लिए जा रही थीं। जब वह कैलारस क्षेत्र के भूराबली चौराहे के पास पहुंचीं, तभी उन्हें अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ और कुछ ही क्षणों में वह स्कूटी सहित सड़क किनारे गिर पड़ीं। राहगीरों के बीच अफरा-तफरी मच गई और कुछ लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर महिला के साथ क्या हुआ है।
ऐसे बचाई महिला की जान
इसी दौरान वहां से गुजर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सूरज धाकड़ और उनके साथी पवन गुर्जर की नजर सड़क किनारे गिरी महिला पर पड़ी। दोनों ने तुरंत गाड़ी रोकी और शिक्षिका की हालत को गंभीर देखते हुए बिना समय गंवाए उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों की कोशिश के बाद महिला की सांसें वापस लौटने लगीं और उनकी स्थिति में सुधार दिखाई दिया।
इसके बाद दोनों युवकों ने मानवता का परिचय देते हुए शिक्षिका को अपनी गाड़ी से तत्काल कैलारस अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज किया। हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने के बाद उनके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। सूरज धाकड़ ने बताया कि वह अपने साथी पवन गुर्जर के साथ किसी काम से जा रहे थे। तभी उन्होंने एक महिला को स्कूटी से गिरते देखा। महिला की हालत को देखते हुए उन्हें हार्ट अटैक की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत सीपीआर देना शुरू किया। समय पर मिले उपचार से महिला को होश आ गया और उनकी जान बच गई।
डॉक्टरों ने क्या कहा?
डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक के मामलों में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। यदि समय रहते मरीज को सीपीआर मिल जाए तो जान बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि दोनों युवकों की सूझबूझ और तत्परता इस मामले में जीवनदान साबित हुई।फिलहाल शिक्षिका की हालत में धीरे-धीरे सुधार बताया जा रहा है। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि सीपीआर जैसी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी किसी भी व्यक्ति के लिए जीवनरक्षक साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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