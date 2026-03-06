एक लीटर दूध में पी गया ढेर सारी भांग, होली के जश्न में MP के शिक्षक की मौत
मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां होली के जश्न के दौरान भागं पीने से 26 साल के शख्स की मौत हो गई। शख्स पेशे से शिक्षक था। घटना ऐशबाग इलाके के नवीन नगर की हैं जहां शिक्षक अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में होली मना रहे थे।
मध्य प्रदेश के भोपाल से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां होली के जश्न के दौरान भागं पीने से 26 साल के शख्स की मौत हो गई। शख्स पेशे से शिक्षक था। घटना ऐशबाग इलाके के नवीन नगर की हैं जहां शिक्षक अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में होली मना रहे थे। मृतक की पहचान कृष्णा नायक के रूप में हुई है।
वह रातीबड़ स्थित एक निजी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस विभाग में बीटेक के छात्रों को पढ़ाते थे। पुलिस के अनुसार, बुधवार सुबह अपने परिवार के साथ होली मनाने के बाद कृष्णा दोपहर करीब 3 बजे नवीन नगर में अपने छात्रों के एक फ्लैट पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वह घर से ही भांग का सेवन करके आए थे और साथ में छात्रों के लिए भी भांग की गोलियां लेकर गए थे। जानकारी के मुताबिक वहां भी सभी ने मिलकर भांग खाई, होली खेली और डांस किया।
अचानक बिगड़ी तबीयत, फिर हो गई मौत
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 4 बजे कृष्णा की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद वह आराम करने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। शाम 7 बजे तक जब उनकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी, तो छात्र उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कृष्णा सुबह से ही भांग का सेवन कर रहे थे और उसने करीब 1 लीटर दूध में 6 भांग की गोलियां मिलाकर पी थी। वहीं, छात्रों का कहना है कि कृष्णा ने सभी को एक-एक गिलास भांग दी थी, लेकिन उन्होंने खुद कई गिलास पी लिए थे, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ गई होगी।
फिलहाल, डॉक्टरों ने मौत के सटीक कारणों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस का मानना है कि अत्यधिक नशे के कारण शरीर में टॉक्सिन (जहर) फैलने या हार्ट अटैक से मौत होने की संभावना है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी। इस दुखद घटना के बाद शिक्षक के परिवार और कॉलेज स्टाफ में शोक का माहौल है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें