अगर आपके पास भी है पड़ोसी को लेकर यह जानकारी तो MP सरकार देगी इनाम, अबतक बांट चुकी लाखों रुपए
मध्य प्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाली MPPKVVCL (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) एक काम के बदले लोगों को नगद इनाम दे रही है, और बीते 100 दिनों के अंदर वह तीन हजार से ज्यादा लोगों को साढ़े 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम भी बांट चुकी है। कंपनी ने यह इनाम बिजली चोरी और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी सूचना देने वाले नागरिकों को दिया है, और सबसे खास बात यह है कि सरकारी योजना होने के बाद भी इस योजना के लिए लोगों को बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस योजना की मदद से कंपनी गड़बड़ी करने वाले उपभोक्ताओं से अबतक 23 लाख रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व भी वसूल कर चुकी है। हालांकि एक तरफ जहां कंपनी आम लोगों को इनाम दे रही है, वहीं जिन इलाकों को लेकर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां अपने कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी ठोंक रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत लोग अपने अड़ोस-पड़ोस या किसी अन्य जगह रहने वाले उन लोगों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कि गड़बड़ी करते हुए बिजली चोरी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य तरीके से बिजली कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष बात यह है कि ऐसी जानकारी देने वालों की पहचान भी विभाग द्वारा गुप्त रखी जाती है।
एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि इस तरह की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कंपनी ने सौ दिन पहले एक खास ऐप 'V-Mitra' (वी-मित्र) लॉन्च किया था, और इसके माध्यम से अबतक 30 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
उधर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी पंकज स्वामी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में से 17,200 शिकायतों पर जब ऐक्शन लिया गया, तो सत्यापन के दौरान इनमें से 3,850 मामलों में शिकायतें सही पाई गईं और इन स्थानों पर ग्राहकों को कई तरह की अनियमितताएं करते पाया गया।
अधिकारी ने आगे बताया कि बिजली चोरी या अन्य अनियमितताओं के सही पाए गए 3,150 मामलों को लेकर, इस बारे में जानकारी देने वाले लोगों को इनाम के रूप में 15.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें बिजली दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े।
जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि 30 अक्टूबर को ऐप लॉन्च होने के 100 दिन पूरे हो गए, इस दौरान कंपनी ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर बिजली चोरी जैसी अनियमितता करने वाले लोगों के खिलाफ 4.64 करोड़ रुपए के बिल जारी किए और उनसे 23 लाख रुपए वसूल भी कर लिए।
अधिकारी ने आगे कहा, जिन क्षेत्रों में अनियमितताएं पाई गईं, वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया, 'ऐसे कर्मचारियों पर 3.25 लाख रुपए का अस्थायी जुर्माना लगाया गया और 91 मामलों में 26,000 रुपए वसूले गए।' साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से नए कनेक्शन और लोड बढ़ाने के 3,100 मामले भी बिजली कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए।