Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP State-run power discom gives out Rs 15 lakh rewards to citizens for reporting electricity theft
अगर आपके पास भी है पड़ोसी को लेकर यह जानकारी तो MP सरकार देगी इनाम, अबतक बांट चुकी लाखों रुपए

अगर आपके पास भी है पड़ोसी को लेकर यह जानकारी तो MP सरकार देगी इनाम, अबतक बांट चुकी लाखों रुपए

संक्षेप: पीआरओ ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में से 17,200 पर जब ऐक्शन लिया गया, तो सत्यापन के दौरान इनमें से 3,850 मामलों में शिकायतें सही पाई गईं और इन स्थानों पर ग्राहकों को कई तरह की अनियमितताएं करते पाया गया।

Thu, 6 Nov 2025 04:12 PMSourabh Jain पीटीआई, जबलपुर, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में सरकारी स्वामित्व वाली MPPKVVCL (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड) एक काम के बदले लोगों को नगद इनाम दे रही है, और बीते 100 दिनों के अंदर वह तीन हजार से ज्यादा लोगों को साढ़े 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम भी बांट चुकी है। कंपनी ने यह इनाम बिजली चोरी और अन्य गड़बड़ियों से जुड़ी सूचना देने वाले नागरिकों को दिया है, और सबसे खास बात यह है कि सरकारी योजना होने के बाद भी इस योजना के लिए लोगों को बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस योजना की मदद से कंपनी गड़बड़ी करने वाले उपभोक्ताओं से अबतक 23 लाख रुपए से ज्यादा का अतिरिक्त राजस्व भी वसूल कर चुकी है। हालांकि एक तरफ जहां कंपनी आम लोगों को इनाम दे रही है, वहीं जिन इलाकों को लेकर ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां अपने कर्मचारियों के खिलाफ कंपनी कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माना भी ठोंक रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत लोग अपने अड़ोस-पड़ोस या किसी अन्य जगह रहने वाले उन लोगों की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कि गड़बड़ी करते हुए बिजली चोरी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य तरीके से बिजली कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेष बात यह है कि ऐसी जानकारी देने वालों की पहचान भी विभाग द्वारा गुप्त रखी जाती है।

एक अधिकारी ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि इस तरह की शिकायतों को दर्ज करने के लिए कंपनी ने सौ दिन पहले एक खास ऐप 'V-Mitra' (वी-मित्र) लॉन्च किया था, और इसके माध्यम से अबतक 30 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।

उधर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी पंकज स्वामी ने बताया कि प्राप्त शिकायतों में से 17,200 शिकायतों पर जब ऐक्शन लिया गया, तो सत्यापन के दौरान इनमें से 3,850 मामलों में शिकायतें सही पाई गईं और इन स्थानों पर ग्राहकों को कई तरह की अनियमितताएं करते पाया गया।

अधिकारी ने आगे बताया कि बिजली चोरी या अन्य अनियमितताओं के सही पाए गए 3,150 मामलों को लेकर, इस बारे में जानकारी देने वाले लोगों को इनाम के रूप में 15.5 लाख रुपए से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जा चुकी है। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें बिजली दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़े।

जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि 30 अक्टूबर को ऐप लॉन्च होने के 100 दिन पूरे हो गए, इस दौरान कंपनी ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर बिजली चोरी जैसी अनियमितता करने वाले लोगों के खिलाफ 4.64 करोड़ रुपए के बिल जारी किए और उनसे 23 लाख रुपए वसूल भी कर लिए।

अधिकारी ने आगे कहा, जिन क्षेत्रों में अनियमितताएं पाई गईं, वहां पर बिजली विभाग के कर्मचारियों पर जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने बताया, 'ऐसे कर्मचारियों पर 3.25 लाख रुपए का अस्थायी जुर्माना लगाया गया और 91 मामलों में 26,000 रुपए वसूले गए।' साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से नए कनेक्शन और लोड बढ़ाने के 3,100 मामले भी बिजली कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|