MP में तेज रफ्तार कार ने खाना खा रहे मजदूरों को कुचला; 5 की दर्दनाक मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार तेज गति से भागती आ रही कार ने सफाई में लगे मजदूरों को खाना खाते समय रौंद दिया जिसमें 13 मजदूरों घायल हो गए ओर 5 मजदूरों कि मौत हो गई।

मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार तेज गति से भागती आ रही कार ने सफाई में लगे मजदूरों को खाना खाते समय रौंद दिया जिसमें 13 मजदूरों घायल हो गए ओर 5 मजदूरों कि मौत हो गई। रविवार दो मज़दूरों की मौके पर मौत हो गई थी और देर रात तीन लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सोमवार सुबह परिजन और स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया है ओर वह लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया था कि दुर्घटनाग्रस्त कार बिना नंबर की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। एएसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है।

घटनास्थल से लेकर टोल नाकों तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने कार चालक की पहचान मझौली निवासी लखन सोनी के रूप में हुई है। कार दीपक सोनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट भाई लखन सोनी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।

हादसा रविवार दोपहर को उस समय हुआ, जब बरेला से जबलपुर की ओर आ रही सफेद रंग की तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे 13 मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल आरोपी कार चालक अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस हादसे में चैनवती बाई (40) और लच्छो बाई (40) की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 11 मजदूर घायल हुए थे। रविवार देर रात इलाज के दौरान गोमता बाई पति नवाबी लाल (40), वर्षा कुशराम पति कमलेश (45) और कृष्णा बाई पति संजू (40) ने दम तोड़ दिया।

खाना खाते समय टक्कर घटना रविवार जबलपुर में एकता चौक बरेला रोड पर दोपहर की बताई जा रही है,सड़क किनारे डिवाइडर में लगी लोहे की जालियों की 24 मजदूरों द्वारा सफाई की गई। इसके बाद सभी लोग वहीं पर बैठकर भोजन कर रहे थे। इस दौरान बरेला से जबलपुर की ओर आ रही एक तेज रफ्तार सफेद कार ने मजदूरों को टक्कर मारकर कुचल दिया। जिससे चीख पुकार व अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते ही आसपास के लोगों सहित राह चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बरेला थाना पुलिस और डायल 108 को सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अनिल पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी सम्पत उपाध्याय भी घायलो का हाल जानने अस्पताल पहुचे है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एकता चौक पर बरेला थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 2 बजे हादसा हुआ है,सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी सहित स्वस्थ विभाग की टीम मौके पर पहुची ओर सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डाक्टरों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतक और सभी घायल मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र के बिहारिया गांव के रहने वाले हैं। डेढ़ माह से यहां मजदूरी कर रहे थे। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज़ चल रहा है।

बरेला थाना प्रभारी अनिल पटेल ने बताया कि मज़दूर काम कर सड़क किनारे भोजन करने बैठे थे इस दौरान कार अचानक सामने आ गई और देखते ही देखते साथियों को कुचलते हुए भाग गई। जब तक कुछ समझ पाते, तब तक कई साथी सड़क पर घायल पड़े थे। घायलों का इलाज जारी है और फरार कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास के CCTV कैमरों और टोल नाकों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।