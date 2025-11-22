Hindustan Hindi News
MP में दो BLO की मौत, परिजनों ने लगाया SIR के वर्कलोड और टारगेट के दबाव का आरोप

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान रायसेन और दमोह जिलों में दो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) शिक्षकों की मौत हो गई।

Sat, 22 Nov 2025 12:00 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान के दौरान दो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मौत हो गई। दोनों सरकारी शिक्षक थे। अधिकारियों ने मौत का कारण बीमारी बताया है, लेकिन परिजनों और साथी शिक्षकों ने भारी वर्कलोड और टारगेट का दबाव जिम्मेदार ठहराया है।

रायसेन में शिक्षक रामाकांत पांडेय की मौत

रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र में तैनात शिक्षक रामाकांत पांडेय शुक्रवार देर रात बीमार पड़ गए। उन्हें पहले भोपाल के नोबल अस्पताल और फिर AIIMS ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पत्नी रेखा पांडेय ने बताया, “चार रात से वो ठीक से सोए नहीं थे। हर रात फोन पर अधिकारी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव डालते थे। सस्पेंशन की धमकी मिलती थी। गुरुवार रात 9:30 बजे तक ऑनलाइन मीटिंग चली, उसके बाद वो बाथरूम गए और गिर पड़े।”

दमोह में सीताराम गोंड की जान गई

दमोह जिले के रांजरा गांव में ड्यूटी कर रहे 50 वर्षीय शिक्षक सीताराम गोंड गुरुवार शाम फॉर्म भरते समय अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें दमोह अस्पताल से जबलपुर रेफर किया गया, जहां शुक्रवार रात इलाज के दौरान मौत हो गई। साथी शिक्षकों के अनुसार, उन्हें दो गांवों में 1,319 मतदाताओं का काम सौंपा गया था। अभी केवल 13 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ था। टारगेट न पूरा होने पर लगातार धमकी मिल रही थी।

रायसेन में एक BLO छह दिन से लापता

रायसेन जिले में ही एक अन्य BLO और शिक्षक नारायण दास सोनी पिछले छह दिनों से लापता हैं। वे घर से निकले थे और किसी को कुछ नहीं बताया। पुलिस और परिवार उनकी तलाश कर रहे हैं।

पहले भी हो चुकी है ऐसी मौत

कुछ दिन पहले दमोह के तेंदूखेड़ा क्षेत्र में BLO श्याम सुंदर शर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनके परिजनों ने भी SIR के भारी दबाव और सस्पेंशन की धमकी को कारण बताया था।

क्या कह रहे अधिकारी?

रायसेन के SDO चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने कहा, “रामाकांत पांडेय के परिवार को नियम अनुसार आर्थिक सहायता और अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।” फिलहाल SIR अभियान पूरे जोर पर चल रहा है, लेकिन शिक्षकों के बीच दबाव और डर का माहौल बना हुआ है।

