Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Son Online Gaming Habit Son Theft in his own house
ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत, नाबालिग बेटे ने चुरा लिए अपनी ही मां के गहने

ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत, नाबालिग बेटे ने चुरा लिए अपनी ही मां के गहने

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के रीवा में एक नाबालिक युवक को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत पड़ी कि उसने अपनी ही मां के करीब 15 लाख के गहने चुरा लिए। युवक ने इन गहनों को अपने दोस्त के घर पर छिपा दिया था।

Feb 08, 2026 08:21 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के रीवा में एक नाबालिक युवक को ऑनलाइन गेमिंग की ऐसी लत पड़ी कि उसने अपनी ही मां के करीब 15 लाख के गहने चुरा लिए। युवक ने इन गहनों को अपने दोस्त के घर पर छिपा दिया था। जानकारी के मुताबिक युवक ऑनलाइन गेम का आदि था और गेम में पैसे खर्च करने लिए उसने यह कदम उठाया था। मामला तब सामने आया जब महिला ने जेवरात चोरी की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने युवक की निशानदेही पर सीधी से जेवरात को उसके दोस्त के घर से बरामद कर लिया है।

पूरा मामला रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र का है, जहां पर महिला मैदानी में सीधी से दो बच्चों के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आई। जानकारी के मुताबिक महिला के नाबालिग बेटे ने ही मां के सोने-चांदी के करीब 15 लाख रुपये के जेवरात चोरी कर लिए।

कैसे पकड़ा गया बेटा

महिला अपनी बहन के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने रीवा आई थी। शादी के बाद जब महिला ने अपने जेवरात रखे, तो थोड़ी ही देर में सारे जेवर गायब हो गए। महिला को जब गहने चोरी होने की जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत पुलिस से की। जब से जेवरात गायब थे तब से उसका बेटा भी गायब था।

पूछताछ में पता चली कि वो सीधी चला गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग आरोपी युवक को सीधी जिले के जमोड़ी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात भी बरामद कर लिए जो उसने सीधी में अपने दोस्त के घर पर छिपा रखा था। पूछताछ के दौरान नाबालिग लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने चोरी की बात कबूल कर ली। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ऑनलाइन गेमिंग की लत में पैसे खर्च करने के लिए अपनी ही मां के गहने चुराकर फरार हो गया था, फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है।

रिपोर्ट- सादाब सिद्दीकी

