बेटे से पढ़ाई के लिए कहती थी मां, गुस्से में कर डाली हत्या; MP में खौफनाक वारदात

संक्षेप: मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना 4 नवंबर की है। बेटे ने मां की हत्या कर लाश को घर मे ही रखा और 3 दिनों तक उसी कमरे में खाना बनाता रहा ओर आराम करता रहा।

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना 4 नवंबर की है। बेटे ने मां की हत्या कर लाश को घर मे ही रखा और 3 दिनों तक उसी कमरे में खाना बनाता रहा ओर आराम करता रहा। जब तीन दिनों तक घर का दरवाजा नही खुला तो पड़ोसियों को कुछ आशंका हुई और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब मौके पर पहुची तो हत्या का राज खुला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम के साथ पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां एक नाबालिग कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल मां बेटे को पढ़ाई करने के लिए कहती थी ,जिससे परेशान होकर बेटे ने मां की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह घर का दरवाजा खुलवाया। अंदर दाखिल होने पर पुलिसकर्मियों ने एक महिला का शव पड़ा देखा, जबकि उसका बेटा उसी कमरे में आराम से लेटा हुआ था।

महिला की पहचान 40 साल की सविता कोल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर मां-बेटे के बीच विवाद हुआ था। मां बेटे को पढ़ाई करने के लिए कहती थी जिससे गुस्से में आकर बेटे ने अपनी मां पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेरहम बेटा तब तक वार करता रहा जब तक मां की सांसें थम नहीं गईं। स्थानीय लोगों ने जब इस दर्दनाक घटना की जानकारी पुलिस को दी, तो ब्यौहारी थाना प्रभारी दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्यौहारी थाना क्षेत्र के ग्राम बरकछ निवासी 40 वर्षीय सविता बाई कोल अपने बेटे राजकुमार कोल के साथ रहती थीं। बताया गया है कि राजकुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीते 4 नवंबर को मां और बेटे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान बेटे ने किसी वजनी वस्तु से मां के सिर पर वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से सविता बाई की घर में ही मौत हो गई। घटना के बाद बेटे ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और अगले तीन दिनों तक मां के शव के साथ उसी कमरे में रहा।इस दौरान वह घर में उपलब्ध भोजन पकाकर खाता रहा।

ब्यौहारी थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी ऋषभ चारी ने बताया कि स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद घटना का खुलासा हुआ। आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी।तीन दिनों तक घर का दरवाजा न खुलने और मां-बेटे में से किसी के बाहर न आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है।

इस पूरे मामले में शहडोल एसपी रामजी श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक नाबालिग पुत्र ने अपने ही मां की हत्या कर दी, बालक ने पूछताछ में बताया कि उसकी मां उसे पढ़ने के लिए अक्सर बोलती थी जिसकी वजह से उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया वही बालक हत्या का स्पष्ट कारण नहीं बता रहा है,मामले की जांच की जा रही है।