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बिस्तर में छिपे सांप ने पुलिसकर्मी को दो बार डंसा, AI की मदद से समय पर मिला इलाज

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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घटना बिजौली थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर की है। पूरन सिकरवार रात में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इसी दौरान सांप ने उन्हें दो बार डंस लिया। उनका शोर सुनकर अन्य पुलिसकर्मी तुरंत उनके पास पहुंच गए।  

बिस्तर में छिपे सांप ने पुलिसकर्मी को दो बार डंसा, AI की मदद से समय पर मिला इलाज
बिस्तर में छिपे सांप ने हेड कॉन्सटेबल को डंसा

मध्य प्रदेश के ग्वालियर बिजौली थाने के हेड कॉन्सटेबल पूरन सिकरवार को देर रात बिस्तर में छिपे जहरीले कॉमन करैत सांप ने दो बार डस लिया। सांप के काटने के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। गनीमत रही कि थाना प्रभारी और पुलिस स्टाफ ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान सांप की पहचान और प्राथमिक सावधानियों की जानकारी के लिए AI की मदद भी ली गई। फिलहाल हेड कॉन्सटेबल की हालत स्थिर बताई जा रही है और उनकी सेहत में सुधार हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, घटना बिजौली थाना परिसर में बने सरकारी क्वार्टर की है। पूरन सिकरवार रात में अपने बिस्तर पर सो रहे थे। इसी दौरान बिस्तर में छिपे कॉमन करैत सांप ने उनके हाथ में दो जगह डंस लिया। सांप के काटने का अहसास होते ही उन्होंने शोर मचाकर आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों को सूचना दी।

शोर सुनते ही क्वार्टर पहुंचा स्टाफ

शोर सुनकर थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव समेत थाने में मौजूद पुलिस स्टाफ तुरंत सरकारी क्वार्टर पहुंचा। मौके पर बिस्तर में सांप दिखाई दिया। थाना प्रभारी ने उसकी फोटो खींची और AI की मदद से प्राथमिक सावधानियों की जानकारी ली। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए प्रधान आरक्षक को जयारोग्य अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों को सांप की फोटो भी दिखाई गई। फोटो के आधार पर डॉक्टरों ने कॉमन करैत के काटने की आशंका को ध्यान में रखते हुए तुरंत इलाज शुरू किया। समय पर अस्पताल पहुंचने से हेड कॉन्सटेबल को जरूरी इलाज मिल सका।

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अब कैसी हालत?

घटना की जानकारी मिलते ही ग्वालियर SSP धर्मवीर सिंह यादव भी अस्पताल पहुंचे और हेड कॉन्सटेबल के स्वास्थ्य की जानकारी ली। शुरुआती इलाज के बाद पूरन सिकरवार को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है।

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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में सांप अक्सर घरों, सरकारी आवासों और अंधेरी जगहों में घुस जाते हैं। ऐसे में लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। बिस्तर, कपड़े, जूते और घर में रखे सामान को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच लेना चाहिए।इस घटना में पुलिस स्टाफ की तत्परता, समय पर अस्पताल पहुंचाने और इलाज मिलने से हेड कॉन्सटेबल की जान बच सकी। फिलहाल पूरन सिकरवार खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।

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रिपोर्ट- अमित कुमार

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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