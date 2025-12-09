मप्र: नौजवान को अफीम तस्करी के मामले में फंसाने का आरोप, छह पुलिसकर्मी निलंबित

संक्षेप: पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने पीटीआई-भाषा को बताया कि अफीम तस्करी के एक मामले में 'प्रक्रियात्मक अनियमितताओं' के कारण मल्हारगढ़ थाने के छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में 18 वर्षीय नौजवान से जुड़े अफीम की कथित तस्करी के मामले की जांच के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के कारण छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अफीम तस्करी के एक मामले में 'प्रक्रियात्मक अनियमितताओं' के कारण मल्हारगढ़ थाने के छह पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

उन्होंने बताया कि निलंबित कर्मचारियों में तत्कालीन थाना प्रभारी, दो उप निरीक्षक और तीन आरक्षक शामिल हैं। अफीम तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 18 वर्षीय व्यक्ति ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को झूठा बताया है और पुलिस की कार्रवाई को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में चुनौती दी है।

मीना ने बताया कि अफीम तस्करी के मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस नौजवान के वकील हिमांशु ठाकुर ने बताया,‘‘उच्च न्यायालय के तलब किए जाने पर पुलिस अधीक्षक मीना अदालत के सामने मंगलवार को हाजिर हुए और छह पुलिस कर्मियों के निलंबन के बारे में अदालत को जानकारी दी।’’