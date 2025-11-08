बहू ने अपने ही जेठ की कर दी कुल्हाड़ी मारकर हत्या, वजह परेशान करने वाली

Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Sister In Law Killed Disabled Elder Brother
संक्षेप: मध्यप्रदेश के श्योपुर थाना क्षेत्र के दुवावली गांव में एक बहू ने अपने दिव्यांग जेठ की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।पुलिस ने आरोपी कंचन बाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sat, 8 Nov 2025 06:51 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, श्योपुर
मध्यप्रदेश के श्योपुर थाना क्षेत्र के दुवावली गांव में एक बहू ने अपने दिव्यांग जेठ की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी।पुलिस ने आरोपी कंचन बाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान शंकर जाटव के रूप में हुई है, जो जन्म से दिव्यांग थे और अपने रोजाना काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे।परिवार में शंकर की देखभाल को लेकर अक्सर उनकी भाभी कंचन बाई से बहस होती थी।

रघुनाथपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र मालवीय ने बताया कि इसी विवाद के कारण यह घटना हुई। शंकर अपने छोटे भाई काशीराम जाटव के साथ खेत पर काम करने गए थे। इसी दौरान कंचन बाई ने खेत में रखी कुल्हाड़ी उठाई और शंकर के सिर और गले पर दो वार किए। इससे शंकर की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के समय काशीराम पास के दूसरे खेत में थे। चीख सुनकर वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी कंचन को खून से सनी कुल्हाड़ी के पास बैठा पाया, वहीं शंकर मृत पड़े थे।काशीराम ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया।

पुलिस पूछताछ में कंचन बाई ने स्वीकार किया कि वह जेठ की देखभाल करते करते मानसिक रूप से थक चुकी थी और रोज के झगड़ों से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया और आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रघुनाथपुर थाना इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है और घटनास्थल से मिले सबूतों की विवेचना की जा रही है। स्थानीय ग्रामीण और परिजन इस घटना हैरान हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
