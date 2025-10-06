mp sidhi girls hostel female student suspicious death body found hanging near window police started probe सब मरोगे; MP के हॉस्टल में छात्रा का शव मिलने से सनसनी, खिड़की से लटका मिला, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp sidhi girls hostel female student suspicious death body found hanging near window police started probe

सब मरोगे; MP के हॉस्टल में छात्रा का शव मिलने से सनसनी, खिड़की से लटका मिला

घटना के अनुसार,मृतिका कल्पना जायसवाल सीधी के ही ग्राम पैगम्मा की रहने वाली थी। वह सीधी जिले के शहर में स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक एक में एक कमरे में अपने पांच अन्य सहेलियों के साथ रहती थी। वह कक्षा ग्यारहवीं में एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई कर रही थी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, सीधीMon, 6 Oct 2025 03:07 PM
एमपी के सीधी जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्रमांक एक के हॉस्टल मैथिली बालिका छात्रावास में 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा खिड़की से लटकता शव देखने के बाद हड़कंप मच गया है। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि दीवार पर लिखा हुआ था 'सब मरोगे' और दोनों हथेलियों के निशान भी बने हुए थे। यह आत्महत्या है या फिर हत्या,फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

घटना के अनुसार,मृतिका कल्पना जायसवाल सीधी के ही ग्राम पैगम्मा की रहने वाली थी। वह सीधी जिले के शहर में स्थित मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक एक में एक कमरे में अपने पांच अन्य सहेलियों के साथ रहती थी। वह कक्षा ग्यारहवीं में एग्रीकल्चर विषय की पढ़ाई कर रही थी। रविवार होने की वजह से उसकी दो अन्य सहेलियां छुट्टी में घर गई हुई थीं तथा दो बाजार गई थीं। जब सहेलियां बाजार से वापस लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बाद में म़ृतका का शव दुपट्टे से लटके हुआ मिला।

इन सबके बीच सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हॉस्टल की दीवार में यह भी लिखा था कि सब मरोगे' और दोनों हथेलियों के निशान भी बने थे। मृतका के साथ में रह रही संतोषी सेन एवं हॉस्टल इंचार्ज अमृता सिंह ने बताया कि मृतिका का किसी से कोई विवाद नहीं था तथा वह शांत प्रवृत्ति की छात्रा थी। वहीं दूसरी ओर मृतिका के बाबा पुरुषोत्तम जायसवाल ने बताया कि जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मृतका का शव मिला है,ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता यह हत्या है या आत्महत्या।

इस पूरे मामले को लेकर के कोतवाली थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि प्रथम दृश्य यह आत्महत्या का मामला लगता है। जांच के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे,उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से युवती का शव खिड़की से लटकता मिला है, वह संदिग्ध लग रहा है और सवाल उठ रहा है कि इतनी कम ऊंचाई से कोई कैसे आत्महत्या कर सकता है। फिलहाल पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है,जांच के बाद ही इसके पीछे की कहानी स्पष्ट हो पाएगी।

रिपोर्ट- सादाब शिद्दीकी

