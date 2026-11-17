8 दिन से नींद नहीं आ रही है... आधी रात थाने पहुंच गई महिला, फिर क्या हुआ?
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पिछले 8 से 10 दिनों से नींद नहीं आने की परेशानी से जूझ रही एक महिला आधी रात को पुलिस थाने पहुंच गई। जानिए फिर क्या हुआ…
मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पिछले 8 से 10 दिनों से नींद नहीं आने की परेशानी से जूझ रही एक महिला आधी रात को पुलिस थाने पहुंच गई। रात करीब 1 बजे थाने पहुंची महिला ने पुलिसकर्मियों से अपनी शिकायत दर्ज करने की जिद पकड़ ली। महिला बार-बार कहती रही कि मेरी रिपोर्ट लिखो, अभी लिखो। इतना ही नहीं, उसने थाने में रखी हथकड़ी भी उठा ली और उसे लेकर जाने लगी। अचानक हुई इस घटना से थाने में मौजूद पुलिसकर्मी भी सतर्क हो गए।
सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के बाद पहुंची थाने
पूरा मामला शिवपुरी जिले के भौंती थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक देर रात महिला अचानक थाने पहुंची और पुलिसकर्मियों से अपनी परेशानी की शिकायत दर्ज करने को कहा। महिला का कहना था कि उसे पिछले 8 से 10 दिनों से बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। इस समस्या को लेकर वह सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करा चुकी है, लेकिन जब वहां से कोई समाधान नहीं मिला तो वह सीधे थाने पहुंच गई।
महिला की जिद के बीच उसने थाने में रखी हथकड़ी उठा ली और उसे लेकर जाने लगी। महिला की इस हरकत को देखकर पुलिसकर्मियों ने तत्काल उसे समझाइश दी और शांत कराकर बैठाया। इसके बाद उससे बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली गई।
परिजनों ने बताया- चल रहा है इलाज
महिला की स्थिति को देखते हुए थाना प्रभारी घनश्याम धाकड़ ने तत्काल उसके परिजनों को थाने बुलाया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि महिला की मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव रहता है और उसका इलाज भी चल रहा है। कई बार उसकी तबीयत सामान्य रहती है, जबकि कभी-कभी उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। परिजनों के मुताबिक, महिला पहले भी इस तरह की असामान्य हरकतें कर चुकी है।पुलिस ने परिजनों को महिला का विशेष ध्यान रखने और उसका इलाज नियमित रूप से जारी रखने की समझाइश दी। इसके बाद महिला को सुरक्षित उसके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया।
8 दिन तक नींद नहीं आना भी गंभीर संकेत
इस घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य और अनिद्रा जैसी समस्याओं को गंभीरता से लेने की जरूरत को सामने ला दिया है। मनोचिकित्सक डॉ. योगेंद्र रघुवंशी के मुताबिक, लगातार कई दिनों तक नींद नहीं आना केवल थकान या दिनचर्या बिगड़ने का परिणाम नहीं होता। इसके पीछे तनाव, चिंता, अवसाद, दवाओं का प्रभाव या अन्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कारण हो सकते हैं।
लंबे समय तक नींद की कमी व्यक्ति की सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहार और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। ऐसे मामलों में विशेषज्ञ से जांच और उचित परामर्श जरूरी है। केवल कुछ लक्षणों के आधार पर किसी मानसिक बीमारी का निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं है।सवाल यह है कि नींद नहीं आने जैसी परेशानी से जूझ रही महिला को समय पर उचित चिकित्सकीय सहायता मिल रही थी या नहीं? यह घटना बताती है कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करने के बजाय समय रहते समझना और उनका उपचार कराना कितना जरूरी है।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें