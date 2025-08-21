mp Shivpuri sleeper bus accident many passengers injured going from ujjain to delhi उज्जैन से दिल्ली जा रही बस का एक्सीडेंट, ड्राइवर सहित 16 यात्री घायल,ये थी वजह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp Shivpuri sleeper bus accident many passengers injured going from ujjain to delhi

उज्जैन से दिल्ली जा रही बस का एक्सीडेंट, ड्राइवर सहित 16 यात्री घायल,ये थी वजह

हादसे की सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी जितेन्द्र मावई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। वहीं ड्राइवर सीट पर फंसे सेकेंड ड्राइवर को क्रेन की मदद से निकाला गया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीThu, 21 Aug 2025 02:50 PM
शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-46 पर कृष्णा ढाबा के पास गुरुवार सुबह बजे एक स्लीपर कोच बस हादसे का शिकार हो गई। बस हाइवे पर बने पोल और पुलिया से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इस घटना में गर्भवती महिला समेत 16 लोग घायल हो गए, जबकि बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, बस उज्जैन से दिल्ली जा रही थी।

हादसे की सूचना मिलते ही देहात थाना प्रभारी जितेन्द्र मावई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने यात्रियों को बस से बाहर निकालकर एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा। वहीं ड्राइवर सीट पर फंसे सेकेंड ड्राइवर को क्रेन की मदद से निकाला गया। यात्री रणजीत सिंह ने बताया कि सुबह 3:45 बजे उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि बस का मेन ड्राइवर सो रहा था और बस सेकेंड ड्राइवर दिनेश चला रहा था। रफ्तार धीमी थी, लेकिन बस बार बार नियंत्रण खो रही थी और कई बार सड़क से नीचे भी उतर गई। रणजीत ने मेन ड्राइवर को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जागा। कुछ देर बाद 4:10 बजे बस पोल और पुलिया से टकराकर रुक गई।

हादसे में सेकेंड ड्राइवर दिनेश गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं गर्भवती महिला आरती तोमर, ब्रजभूषण, मनोरमा, मुन्नालाल समेत अन्य यात्रियों को चोटें आईं। कई यात्रियों के हड्डी टूटने की भी जानकारी सामने आई है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में जारी है। देहात पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही और बस की गति नियंत्रण में न होना दुर्घटना का कारण प्रतीत हो रहा है।

रिपोर्ट- अमित कुमार

