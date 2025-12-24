MP में झगड़े के बीच हैवान बना पति, कुल्हाड़ी उठाई और पत्नी को दी बेरहम मौत

संक्षेप: इसी दौरान कुंदन ने कुल्हाड़ी से पत्नी के बाएं कान के पास और कंधे पर वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना के समय मृतका का बेटा अरविन्द्र गुर्जर पास के कमरे में बच्चों के साथ सो रहा था। शोर सुनकर अरविन्द्र मौके पर पहुंचा और उसने पूरी स्थिति देखी। इसके बाद उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र के ग्राम जेरवा में एक घरेलू विवाद के बाद पति ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही करैरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि आरोपी कुंदन गुर्जर और उसकी पत्नी पार्वती के बीच झगड़ा हुआ।

पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी कुंदन पिता जगदीश सिंह गुर्जर (48), निवासी ग्राम जेरवा, करैरा को गिरफ्तार कर लिया।पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। मृतक माहौल के बेटे ने बताया कि पिता शराब का आदी था और रोज आए दिन शराब पीता था।

इससे पहले भी कई बार पिता ने मां की जमकर मारपीट की है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। मारपीट के कारण मां पिछले 15 दिन से नानाजी के घर गई थी, लेकिन पिता दो दिन पहले ही उसे घर लेकर आया था.. मां को वह कई बार धमकी दे चुका था ।