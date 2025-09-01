MP Shivpuri food poisoning halwa is reason many people fall sick doctors medication treatment going on MP में भंडारे के हलुए ने बिगाड़ दी 250 लोगों की तबीयत, लेकिन एक राहत की बात भी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
MP Shivpuri food poisoning halwa is reason many people fall sick doctors medication treatment going on

MP में भंडारे के हलुए ने बिगाड़ दी 250 लोगों की तबीयत, लेकिन एक राहत की बात भी

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीMon, 1 Sep 2025 11:14 AM
शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के मोहराई गांव में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान परोसे गए हलुए ने गांव में हड़कंप मचा दिया है। बताया गया कि नकली घी से बने इस हलुए को खाने के महज आधे घंटे बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ गई और करीब 250 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित हो गए। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम मौके पर पहुंचे और इलाज शुरू कराया। अब तक 175 लोगों को उपचार दिया जा चुका है, जबकि घी और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए ले लिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार करीब 250 लोग बीमार हुए हैं। अब तक उल्टी-दस्त से पीड़ित 175 लोगों को उपचार दिया जा चुका है। दो मरीजों को कोलारस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही एसडीएम कोलारस अनूप श्रीवास्तव और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची।

फूड विभाग के अधिकारियों ने हलवे और घी के सैंपल लिए हैं। फूड विभाग ने जांच में पाया कि यह घी खाने योग्य नहीं था। इसका उपयोग केवल पूजा अर्चना में किया जाना चाहिए था। गांव के सरपंच शिखर धाकड़ ने बताया कि हलवा बनाने के लिए घी स्थानीय दुकान से खरीदा गया था। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय रिशेश्वर के अनुसार किसी मरीज की हालत गंभीर नहीं है। डॉक्टरों की कई टीमें गांव में कैंप लगाकर उपचार कर रही हैं। रात भर इलाज जारी रहा।

रिपोर्ट- अमित कुमार

Madhya Pradesh News Shivpuri
