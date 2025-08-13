mp shivpuri boy suicides after lost 35 thousand rupees in online game jumps in front of train ऑनलाइन गेम में हार बैठा रकम, ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान, MP में दर्दनाक हादसा, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp shivpuri boy suicides after lost 35 thousand rupees in online game jumps in front of train

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिवपुरीWed, 13 Aug 2025 04:43 PM
ऑनलाइन गेम की लत एक और मासूम जिंदगी को निगल गई। शिवपुरी जिले के हतेड़ा गांव का रहने वाला 16 वर्षीय नाबालिग छात्र विकेश रावत ने बुधवार को ग्वालियर के डबरा देहात क्षेत्र में ट्रेन से कटकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार, विकेश किसान उदयभान रावत का बेटा था और हाल ही में वह ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते 35 हजार रुपये हार गया था। इस घटना से मानसिक रूप से टूटे विकेश ने मंगलवार शाम घर से बिना बताए बाहर कदम रखा और फिर वापस नहीं लौटा।

परिजनों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह ग्वालियर-भोपाल रेल ट्रैक पर डबरा देहात इलाके में उसका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विकेश ने ट्रेन आते देख अचानक पटरी पर छलांग लगा दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

सूचना मिलते ही डबरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में सामने आया कि विकेश लंबे समय से ऑनलाइन गेम्स में समय बिता रहा था और हाल ही में गेम के दौरान उसने बड़ी रकम गंवा दी थी। इस आर्थिक नुकसान और मानसिक दबाव ने उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।

पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और मामले की जांच शुरू कर दी है। यह घटना फिर एक बार यह सवाल खड़ा करती है कि ऑनलाइन गेमिंग की लत किस तरह युवाओं और किशोरों को विनाश की ओर धकेल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियंत्रण और मार्गदर्शन बेहद जरूरी है, ताकि इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके।

रिपोर्ट-अमित कुमार

