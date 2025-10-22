लाठी डंडों से हमला, 8 किमी दौड़ाया; रेत माफियाओं का पुलिस पर हमला, कैसे बची जान?

संक्षेप: माफियाओं के क्षेत्र में पहुंचते ही हालात बेकाबू हो गए। महिलाओं और पुरुषों ने लाठी-डंडों से पुलिस पर हमला बोल दिया,जिससे अधिकारियों की जान पर बन आई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस और प्रशासन को उल्टे पांव जान बचाकर लौटना पड़ा।

श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र में रेत माफियाओं का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिस प्रशासन भी उनके सामने बेबस नजर आ रहा है। SDM अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में अवैध रेत खनन और विक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया गया। सुबह होते ही प्रशासनिक टीम ने बैरिकेड लगाकर रेत से भरी ट्रॉलियों को रोकने की कोशिश की,लेकिन माफियाओं ने ट्रैक्टरों को तेज गति से भगाना शुरू कर दिया। जब पुलिस और प्रशासन ने उनका पीछा किया तो माफियाओं ने टीम को करीब 8 किलोमीटर तक दौड़ाया।

माफियाओं के क्षेत्र में पहुंचते ही हालात बेकाबू हो गए। महिलाओं और पुरुषों ने लाठी-डंडों से पुलिस पर हमला बोल दिया,जिससे अधिकारियों की जान पर बन आई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पुलिस और प्रशासन को उल्टे पांव जान बचाकर लौटना पड़ा। घटना ने प्रशासनिक सख्ती और माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब रेत माफिया कानून से ऊपर हो चुके हैं या फिर प्रशासन अपनी ताकत खो बैठा है। यही सवाल अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।

विजयपुर थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने बताया कि सुनवई तिराहा क्षेत्र से रेत से भरे दो ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों मुकेश और रामदीन ट्रैक्टर जब्त कर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। तीसरा आरोपी सोनू यादव मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश जारी है। एसडीएम अभिषेक मिश्रा ने कहा कि प्रशासन की ओर से अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने की लगातार कोशिश की जा रही है। उन्होंने हमले जैसी किसी बात से इनकार किया,लेकिन रेत माफिया के बढ़ते हौसले को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।