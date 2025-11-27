हम दिल चीरकर विकास करते हैं और आप; कांग्रेस MLAs को इशारों में सुना गए मोहन यादव

संक्षेप: मुख्यमंत्री के इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों के बीच जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने आगे कहा कि श्योपुर जैसे सीमावर्ती व पिछड़े जिले के लिए भाजपा सरकार लगातार योजनाओं की बरसात कर रही है, लेकिन विपक्ष के विधायक केवल नाटक–नौटंकी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को श्योपुर की आमसभा में ऐसा राजनीतिक हमला बोला कि सभा में बैठे लोग भी चौंक गए। सीएम ने विपक्षी कांग्रेस विधायकों को बिना नाम लिए जमकर घेरा और जनता के सामने कई तीखे सवाल दागे। सीएम ने कहा कि हम दिल से नहीं, दिल चीरकर यहां विकास करते हैं, फसल मुआवजा दिलाते हैं, सड़कें बनवाते हैं, योजनाएं लाते हैं और चुनाव आते ही आप कांग्रेस के विधायक चुन लेते हो! आखिर गड़बड़ क्या है? क्या चक्कर है भगवान ही जाने!

मुख्यमंत्री के इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों के बीच जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उन्होंने आगे कहा कि श्योपुर जैसे सीमावर्ती व पिछड़े जिले के लिए भाजपा सरकार लगातार योजनाओं की बरसात कर रही है, लेकिन विपक्ष के विधायक केवल नाटक–नौटंकी कर रहे हैं। सीएम ने अपने चिर-परिचित तंज भरे अंदाज में कांग्रेस विधायकों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह… यहां विधायक नौटंकी करते फिरते हैं! बताओ, चप्पल छोड़ देने से कहीं पैसा मिलता है क्या? यह कक्काजी का राज समझ रखा है क्या?

सीएम का इशारा हाल ही में कांग्रेस विधायकों के सोशल मीडिया पर जताए गए विरोध और धरना-प्रदर्शनों की ओर था। यादव ने कहा कि जनता को बरगलाने की कोशिश करने वाले नेता कभी जिले का विकास नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने मंच से यह भी स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार श्योपुर के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। सिंचाई योजनाओं से लेकर किसानों के मुआवज़े तक, वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए विशेष राहत तक, हर मोर्चे पर सरकार गंभीर और प्रतिबद्ध है।

अपनी बात को और धार देते हुए उन्होंने कहा श्योपुर की धरती में विकास की कमी नहीं रहने देंगे, लेकिन जनता को भी यह समझना होगा कि काम करने वालों को चुनना चाहिए, न कि नौटंकी करने वालों को। सभा के अंत में मुख्यमंत्री ने जनता से आगामी समय में भाजपा को मजबूत समर्थन देने की अपील की और भरोसा दिलाया कि श्योपुर को प्रदेश की विकास शृंखला में सबसे आगे लाया जाएगा।