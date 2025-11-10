MP में दो सड़क हादसे, ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर ने कुल 7 छात्राओं को किया घायल

संक्षेप: एक ओर स्कूल में परीक्षा देने जा रही 6 छात्राओं के ऑटो को टेक्टर ट्राली ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें छात्राओं सहित ऑटो ड्राइवर घायल हो गए, वहीं दूसरी ओर केले से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा और पलट गया। इस हादसे में कॉलेज की एक छात्रा दब कर गंभीर रूप से घायल हो गई।

मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में सोमवार सुबह सड़क हादसे की 2 घटनाएं सामने आई हैं। एक ओर स्कूल में परीक्षा देने जा रही 6 छात्राओं के ऑटो को टेक्टर ट्राली ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें छात्राओं सहित ऑटो ड्राइवर घायल हो गए, वहीं दूसरी ओर केले से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा और पलट गया। इस हादसे में कॉलेज की एक छात्रा दब कर गंभीर रूप से घायल हो गई। दोनों ही मामले में सभी घायलों को अस्पताल उपचार के लिए पहुचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है और ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली को जप्त कर लिया गया है।

शाजापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बादशाही पुल के पास सोमवार सुबह 10 बजे के करीब ऑटो से परीक्षा देने जा रही छात्राओं के ऑटो को एक टेक्टर ट्राली ने उड़ा दिया,जिससे ऑटो सड़क किनारे खंती में जा गिरा और 6 छात्राएं घायल हो गईं। इस घटना में ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में ऑटो चालक के हाथ और सिर में चोटें आई हैं, जबकि छात्राओं को मामूली चोटें लगी हैं। उन्हें तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे अस्पताल पहुंचे और घायल छात्राओं का हालचाल जाना। हादसे में घायल ऑटो चालक अमित निवासी हाउसिंग बोर्ड ने बताया कि वह मझनिया से छात्राओं को परीक्षा दिलाने शाजापुर आ रहा था। मंडी रोड पर जाम के कारण चालक बिजाना बायपास से होकर जा रही थी। बादशाही पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसके ऑटो को टक्कर मार दी। घटना के बाद पुलिस को सूचने दी गई,ओर एम्बुलेंस से सभी घायलों के लेकर अस्पताल पहुंचे जंहा उपचार जारी है।

दूसरी घटना में सोमवार सुबह 7 बजे के करीब अकोदिया नाका पर एमपीईबी ग्रिड के पास एक मोड़ पर तेज रफ्तार केले से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा और पलट गया। इस हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक कॉलेज छात्रा ट्रक के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि ट्रक शुजालपुर मंडी से अकोदिया की ओर जा रहा था। हादसे में शासकीय जवाहर लाल नेहरू महाविद्यालय की छात्रा सपना चक्रधारी पुत्री राकेश चक्रधारी गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना स्थल पर मौजूद मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने तुरंत मदद की। उन्होंने केले के कैरेट और ट्रक के नीचे दबी छात्रा को बाहर निकाला। मंडी थाना पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।