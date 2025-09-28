MP shajapur speedy car and truck collided one died 5 injured know all details सामने आ रहे ट्रक से जा भिड़ी तेज रफ्तार कार, MP में कहां हुआ दर्दनाक हादसा?, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP shajapur speedy car and truck collided one died 5 injured know all details

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शाजापुरSun, 28 Sep 2025 04:04 PM
मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले में रविवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार सामने से आ रहे ट्रक से जा भिड़ी जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। एक शख्स को गंभीर रूप से घायल होने पर इंदौर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही लालघाटी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को 108 एंबुलेंस और निजी वाहन की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए रखा गया है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।

शाजापुर जिले के सनकोटा के पास रविवार सुबह करीब 4 बजे के बीच तेज रफ्तार कार एक ट्रक से टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय सभी यात्री सो रहे थे,और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। सभी यात्री देवास जिले के चापड़ा के निवासी हैं। और कार से आगर जिले के नलखेड़ा स्थित बगुलामुखी माता दर्शन को जा रहे थे। घायल यात्री कुंदन ने बताया कि अचानक हुए इस हादसे का उन्हें होश भी नहीं रहा,स्थानीय लोगों ने कार से निकलकर लालघाटी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को कार से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान एक युवक जिसका नाम सुमित पांचाल है उसकी मौके पर मौत ही गई थी। ओर घायलों में कुंदन, अजय, विकास और विशाल शामिल हैं। यशपाल को गंभीर हालत के चलते इंदौर रेफर किया गया है।

जिला अस्पताल पुलिस चौकी के बाबू लाल डाबी ने बताया कि मृतक ओर घायल देवास जिले के रहने वाले हैं और आगर जिले में स्थित मां बगलामुखी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए रखा गया है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

