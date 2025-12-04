देवर का सिर फोड़ा, पिता पर पेट्रोल छिड़का; बहू को बुलाने गए ससुराल वालों पर जानलेवा हमला

संक्षेप: पत्नी को मनाने और घर ले जाने पहुंचे दामाद, उसके ससुर और देवर पर लड़की के परिजनों ने ऐसा हमला बोला कि पूरा गांव दहशत में आ गया। किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ-पांव टूटे, किसी को बिजली के खंभे से बांधा गया और किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई।

शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के नौगई गांव में प्रेम विवाह खूनी संघर्ष में बदल गया। पत्नी को मनाने और घर ले जाने पहुंचे दामाद, उसके ससुर और देवर पर लड़की के परिजनों ने ऐसा हमला बोला कि पूरा गांव दहशत में आ गया। किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ-पांव टूटे, किसी को बिजली के खंभे से बांधा गया और किसी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। अगर समय पर डायल 112 नहीं पहुंचती तो न जाने क्या होता।

मिली जानकारी के अनुसार, जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शाही का रहने वाला अनिल केवट कुछ साल पहले नौगई की काजल केवट से प्रेम विवाह कर चुका था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगे और काजल प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मायके आ गई। जानकारी मिलते ही अनिल अपने पिता रामप्रसाद, भाई दिनेश और अन्य परिजनों के साथ उसे लेने पहुंचा,लेकिन बातचीत विवाद में बदली और विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। काजल के मायके पक्ष के लोगों ने दामाद अनिल को बिजली के पोल में रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा,उसके पिता रामप्रसाद को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया, जान बचाने के लिए वे एक घर में घुसकर बंद हो गए, लेकिन हमलावरों ने उन पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया।

उधर देवर दिनेश का सिर फोड़ दिया गया और वह मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा रहा, इसी बीच डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और तीनों को हमलावरों के चंगुल से मुक्त कर अस्पताल पहुंचाया। इस झगड़े में काजल की बड़ी मां आशा और उसके बड़े पिता का बेटा दिनेश भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी अभिषेक दिवान ने बताया कि प्रेम विवाह के बाद बढ़े विवाद के चलते दोनों पक्षों में हिंसा हुई है। दोनों ओर से गंभीर चोटें आईं और दोनों की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर जांच जारी है।