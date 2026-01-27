Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp shahdol gym video girl asked not to play loud music people attacked In group on youth details
शहडोल में जिम में गाना धीमा करने को कहा, लड़की के समर्थन में आए लड़के को 6 ने पीट दिया

शहडोल में जिम में गाना धीमा करने को कहा, लड़की के समर्थन में आए लड़के को 6 ने पीट दिया

संक्षेप:

जिम में कुछ युवक तेज आवाज में अश्लील गाने चला रहे थे तभी जिम में कसरत कर रही एक युवती ने गाने बदलने या आवाज धीमी करने का अनुरोध किया। युवकों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इस दौरान युवती के साथ मौजूद युवक ऋषि मिश्रा ने भी शालीनता से यही अनुरोध दोहराया, जिससे आरोपी युवक भड़क गए और हमला कर दिया।

Jan 27, 2026 11:28 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
मध्य्प्रदेश के शहडोल जिले में सोमवार एक निजी जिम अखाड़ा बन गया। यहां कसरत करने आई युवती ने गाना बदलने ओर धीमी आवाज में गाना बजाने का अनुरोध किया तो तेज आवाज में गाना बजाने वालों ने इंकार कर दिया। जब युवती के समर्थन में युवक सामने आया तो आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने डम्बल से हमला कर दिया जिसके बाद एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान युवती ने भी बीच-बचाव करने का प्रयास किया। पूरे मामले का सीसीटीवी भी सामने आया है,जिस पर पुलिस ने 6 लोगों पर मामला दर्ज किया है।

शहडोल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुढ़ार रोड पर स्थित होटल लेवल वन के ऊपर संचालित डीपी जिम सेंटर पर गाना बदलने को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद में ऋषि मिश्रा नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे के करीब की बताई जा रही है, जिसमें ऋषि मिश्रा नाम के युवक पर डम्बल से हमला किया गया। यह पूरी वारदात जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के दौरान युवक के साथ मौजूद युवती ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों की संख्या ज्यादा होने के कारण वह सफल नहीं हो सकी।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,जिम में कुछ युवक तेज आवाज में अश्लील गाने चला रहे थे। इसी दौरान, जिम में कसरत कर रही एक युवती ने गाने बदलने या आवाज धीमी करने का अनुरोध किया। युवकों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। इस दौरान युवती के साथ मौजूद युवक ऋषि मिश्रा ने भी शालीनता से यही अनुरोध दोहराया, जिससे आरोपी युवक भड़क गए और आरोपियों ने एकजुट होकर ऋषि मिश्रा पर हमला कर दिया और मारपीट की।

कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर उपेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पीड़ित युवक की शिकायत के आधार पर 6 युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हमलावरों ने डम्बल से उसके सिर पर वार किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ऋषि मिश्रा को फौरन इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
