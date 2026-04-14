Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एमपी पुलिस थी पीछे, तस्करों की कार पलटी, निकल भागे तो कुएं में गिरे, 3 की मौत

Apr 14, 2026 08:39 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शहडोल
share

मध्य प्रदेश के शहडोल में एक हैरान करने वाला हादसा सामने आया है। पुलिस से बचकर भाग रहे गांजा तस्करों की कार पलट गई, जिससे तीन बदमाश पास के कुएं में गिर गए और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने वाहन से 6 किलो गांजा बरामद किया है।

एमपी पुलिस थी पीछे, तस्करों की कार पलटी, निकल भागे तो कुएं में गिरे, 3 की मौत

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोमवार देर रात पुलिस गश्त के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की टीम को देखकर कथित गांजा तस्करों की एक तेज रफ्तार क्रेटा कार भागने के दौरान बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस से बचने की कोशिश में गाड़ी में सवार छह बदमाश गेट खोलकर निकले और भागने लगे। इनमें से 3 पास के एक कुएं में गिर गए। पुलिस ने मंगलवार को सुबह कुएं से तीन लाशें बरामद कीं। कार से 6 किलो गांजा जब्त किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।

कार की गतिविधि संदिग्ध लगने पर पीछा

एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार देर रात जैतपुर थाना क्षेत्र में तैनात आरक्षक कृष्णेंद्र यादव और पुलिस टीम को कामता तिराहे से तेज रफ्तार में गुजर रही एक क्रेटा कार की गतिविधि संदिग्ध लगी। पुलिस को देखते ही कार सवारों ने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी जिसे देखकर जवानों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और पीछा करना शुरू किया। तेज रफ्तार होने के कारण कार कामता कॉलेज तिराहे के पास अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें कुल 6 लोग सवार थे।

ये भी पढ़ें:एमपी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी; भागे SDM, दागे आंसू गैस के गोले

कुएं से निकाली गईं लाशें

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद कार सवार उतरकर भागने लगे। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन कुछ दूर आगे अंधेरे में आरोपी गायब हो गए। माना जा रहा है कि इनमें से तीन कुएं में गिर गए। चूंकि रात का समय था इसलिए घटना के बाद डायल 112 की टीम भी वापस आ गई। पुलिस की एक टीम मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची। फिर तीनों की लाशें कुएं से बाहर निकाली गईं। मृतकों की पहचान शहडोल निवासी तनुज शुक्ला, बुढ़ार निवासी सचिन सिंह बघेल और बुढ़ार के टिकुरीटोला निवासी रोहित शर्मा के रूप में हुई है।

ये भी पढ़ें:झांसी-एमपी बॉर्डर पर दो शवों से सनसनी; युवती का गला रेता गया, फंदे पर झूलता युवक

6 किलो गांजा बरामद

थाना प्रभारी जय प्रकाश शर्मा ने बताया कि घटना सोमवार रात को हुई। कार जैतपुर से कामता की ओर जा रही थी। दूसरे दिन कार से करीब 6 किलो गांजा बरामद किया गया है। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई है। मृतक शहडोल जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाले तनुज शुक्ला और बुढार थाना क्षेत्र के टिकुरी टोला निवासी सचिन सिंह बघेल की लाश कुंए से निकली गई है। तीसरी लाश की शिनाख्त बुढार के टिकुरी टोला के रोहित शर्मा के रूप में हुई है। आरोप है कि ये लोग कथित तौर पर गांजा तस्करी में शामिल थे।

ये भी पढ़ें:एंबुलेंस न मिलने से पत्रकार की मौत? परिजन बोले- VIP ड्यूटी में लगी थीं गाड़ीयां

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026, MP Board 10th Result, MP Board 12th Result और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।