MP में तो गजब लूट चल रही, 2500 ईंटों का बिल बना दिया 1.25 लाख! देख माथा घूम जाएगा

मध्य प्रदेश में पैसों के हेरफेर से जुड़े एक से एक कारनामे सामने आ रहे हैं। शहडोल में कुछ दिन पहले 2 पन्नों की फोटोकॉपी के 4 हजार रुपये वाली बात हैरान कर ही रही थी कि शहडोल की एक और पंचायत से एक और खबर आपके होश उड़ा देगी। जिले में एक आंगनवाड़ी की चाहरदीवारी बनाने के लिए 2,500 ईंटों का एक ऐसा बिल ग्राम पंचायत ने पास किया है जिसकी कीमत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। News18 हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, पेरिबहरा गांव के चेतन प्रसाद कुशवाहा के नाम का यह बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसा आरोप है कि इसे सरपंच और पंचायत सचिव की मिलीभगत से पास किया गया है।

वायरल हो रहे इस बिल के मुताबिक, एक ईंट की कीमत 50 रुपये है, जो सामान्य कीमत से लगभग दस गुना ज्यादा है। इस बीच, शहडोल जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला कलेक्टर केदार सिंह ने क्लस्टर-स्तर के अधिकारियों को रोजाना 10-12 पंचायतों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस तरह के बिल लापरवाही के कारण हैं या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी है।

इस बीच, ग्रामीणों ने बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि जब तक इस मामले में उच्च-स्तरीय और सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पंचायतों में भ्रष्टाचार की ऐसी हरकतें नहीं रुकेंगी। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी, जिले की पंचायतों में फर्जी बिल पास कर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है। कुछ दिन पहले ही, शहडोल जिला परिषद में स्थित जैसिंहनगर पंचायत समिति की कुदरी ग्राम पंचायत में सिर्फ दो पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4,000 रुपये का बिल जारी किया गया था।