गजब है! MP में 2 पन्नों की फोटोकॉपी का बिल आया 4 हजार, सरपंच को पता भी नहीं

ये शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद पंचायत की कुदरी ग्राम पंचायत का मामला है। दो पन्नों की फोटोकॉपी का बिल 4 हजार रुपये आने के बाद भी सरपंच चंद्रवती सिंह और सचिव गुलाब सिंह ने इस बिल पर अपनी मुहर लगाकर इसे पास कर भुगतान भी करा दिया।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शहडोलThu, 28 Aug 2025 11:08 AM
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ग्राम पंचायत में शासकीय राशि में हेराफेरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आमतौर पर होने वाली एक फोटोकॉपी की कीमत 2 रुपए के करीब होती है, लेकिन शहडोल जिले की पंचायत में 2 रुपये की फोटोकॉपी के 2 पन्नों का बिल 4 हजार रुपये आया है। इसका बिल भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके पहले 14 किलो ड्राइफूड ओर 24 लीटर आइलपेन्ट के बिल के घोटाले सामने आ चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि फोटोकॉपी के इस बिल की जानकारी सरपंच को भी नहीं है। दूसरी ओर पंचायत सचिव का कहना है कि मेरी ड्यूटी के समय भुगतान नही हुआ है,पहले के सचिव ने किया होगा। हालांकि इस पूरे मामले में कलेक्टर का कहना है कि दर लिखने में मिस्टेक हुई होगी इसका सही जबाब तो पंचायत ही दे पाएगा।

ये शहडोल जिले के जयसिंह नगर जनपद पंचायत की कुदरी ग्राम पंचायत का मामला है। दो पन्नों की फोटोकॉपी का बिल 4 हजार रुपये आने के बाद भी सरपंच चंद्रवती सिंह और सचिव गुलाब सिंह ने इस बिल पर अपनी मुहर लगाकर इसे पास कर भुगतान भी करा दिया। जिस दुकान से फोटोकॉपी के बिल लगाए गए हैं, उसका नाम महाराज फोटोकॉपी सेंटर है, लेकिन बिल 'राज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो' के नाम से बनाए गए हैं। इस बिल में दो पन्नों की फोटोकॉपी की कीमत 2 हजार रुपए प्रति कॉपी दिखाई गई है। इस संबंध में सरपंच चंद्रवती सिंह का कहना है कि मुझे बिल के बारे में जानकारी नहीं है। सचिव ने जिस तरह के बिल में दस्तखत कराए होंगे, वैसे मैंने कर दिए होंगे। उसमें क्या मात्रा और क्या दर है,इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा करूंगी।

मामले को लेकर दुकान संचालक अनिलेश चतुर्वेदी का कहना है कि ग्राम पंचायत के सभी दस्तावेजी के काम मेरी ही दुकान से होते हैं। मास्टर रोल समेत अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी कराई जाती है। अब 2 हजार प्रति कॉपी किस दस्तावेज के हुए हैं, यह मुझे याद नहीं। इसका जबाब पंचायत ही दे पाएगी।कुदरी पंचायत के सचिव हेमराज कहार का कहना है कि जो भुगतान हुआ है वह मेरे समय का नहीं है। बिल बनाने में जरूर गड़बड़ी हुई है, उसमें दर की जगह मात्रा और मात्रा की जगह दर लिख दिया गया है। मुझे पंचायत में जॉइन किए कुछ दिन ही हुए हैं। जांच अधिकारियों को इस गड़बड़ी को पकड़ना था। हालांकि इस बिल का भुगतान हो चुका है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

