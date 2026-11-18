लड़के के पास गांजा रखो; MP में होटल से पकड़ा गया कपल, पुलिस ने दी झूठे केस में फंसाने की धमकी
वीडियो में लड़का-लड़की कहते हैं कि वे दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं। इस पर पुलिस अधिकारी उनके मम्मी-पापा को फोन करने के लिए कहते हैं। दोनों हिचकिचाने लगे तो अधिकारी लड़के को झूठे केस में फंसाने की धमकी देते नजर आते हैं।
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी एक शख्स के बैग में गांजा रखने की बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद उन पर ऐक्शन लेते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। घटना एक होटल की बताई जा रही है जहां पुलिस ने एक कपल को पकड़ा। उन्होंने उनके मम्मी-पापा को फोन करने के लिए कहा। वे नहीं माने को सीनियर अधिकारी लड़के के बैग में गांजा रखने और उस पर केस दर्ज करने की बात करते नजर आए। ये पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गया।
‘मम्मी-पापा को फोन करो नहीं तो गांजा रखना दूंगा’
वीडियो में लड़का-लड़की कहते हैं कि वे दोनों बालिग हैं और शादी करना चाहते हैं। इस पर पुलिस अधिकारी कहते हैं कि ठीक है मम्मी-पापा को फोन लगाओ, शादी करवा देंगे। फोन लगाने की बात पर दोनों हिचकिचाने लगते हैं जिसके बाद अधिकारी होटल के स्टाफ से कहते नजर आते हैं कि लड़के के पास गांजा रखो और केस दर्ज करो। उन्होंने कहा, अभी तो तुम्हारे मम्मी-पापा को बुलाके छोड़ देंगे, नहीं तो गांज रख देंगे। इसी वीडियो से विवाद खड़ा हो गया। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वीडियो की पुष्टी नहीं करता।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, वीडियो का संज्ञान लेते हुए, सिवनी के एसपी कृष्ण लालचंदानी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करने का आदेश दिया। सिवनी के एसपी कृष्ण लालचंदानी ने बताया, यह वीडियो आज हमारे संज्ञान में आया है। तत्काल कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना प्रभारी को पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा, हम जल्द ही DVR और वीडियो की बारीकी से जांच करेंगे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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