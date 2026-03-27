MP के ग्वालियर में ऑटोरिक्शा को स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत; 4 घायल; मंदिर से लौट रहे थे श्रद्धालु
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में परशुराम चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ऑटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में परशुराम चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक ऑटोरिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है। हादसा शुक्रवार तड़के 3 बजे उस समय हुआ, जब ऑटो में सवार लोग शीतला माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो नीम के पेड़ से टकराने के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें सवार यात्रियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को एक्सीडेंट की सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। चश्मदीदों के मुताबिक, स्कॉर्पियो ने बस स्टैंड पर एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी। उसके पीछे पुलिस लगी थी। भागते समय स्कॉर्पियो ने रास्ते में ऑटो को भी टक्कर मार दी।
सीएसपी अतुल कुमार सोनी ने बताया कि घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोगों का इलाज चल रहा है। पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्कॉर्पियो चालक पुलिस हिरासत में है और उसका मेडिकल कराया जा रहा है।
रिपोर्ट : अमित कुमार