mp satna big accident 3 died in scorpio aito collision MP के सतना में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ऑटो की टक्कर में 3 की मौत, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp satna big accident 3 died in scorpio aito collision

MP के सतना में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ऑटो की टक्कर में 3 की मौत

मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामवन गमन मार्ग पर सोमवार-मंगलवार की दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ऑटो-स्कॉर्पियो की टक्कर में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, सतनाWed, 27 Aug 2025 11:31 AM
share Share
Follow Us on
MP के सतना में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो-ऑटो की टक्कर में 3 की मौत

मध्य प्रदेश के सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामवन गमन मार्ग पर सोमवार-मंगलवार की दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। जहा एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और ऑटो रिक्शा की आमने-सामने की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई है। तीनों मृतक मैहर क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे इलाके में शोक की लहर है। सतना पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए एमपी पुलिस ने बताया कि, मैहर निवासी अजय उर्फ पप्पू कुशवाहा (35), अरुण कुशवाहा (40) और नंदू कुशवाहा सोमवार मंगलवार की देर रात सतना से ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने घर मैहर लौट रहे थे। जब उनका ऑटो रामवन गमन मार्ग पर नौगवां गांव के पास पहुंचा, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वाहन सड़क पर पलट गया है।

हादसा इतना भीषण था कि अजय उर्फ पप्पू कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई है। जबकि अरुण और नंदू गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत उचेहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को सतना जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की दर्दनाक मौत हो गयी है।

घटना की सूचना मिलते ही उचेहरा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर वाहन जब्त कर लिया है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को परिजनों को सौंप दिया गया।तीनों मृतक एक ही गांव से होने के कारण पूरे इलाके में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच मव जुटी हुई है।

Mp News Accident
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|